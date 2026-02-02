Riña en el norte de Quito deja un fallecido; dos hermanos son detenidos

Según la Policía, la víctima, junto a otras tres personas, estaba resguardándose de la lluvia

Germán León de La Torre, comandante subrogante de la Policía del DMQ dio más detalles del caso el 2 de febrero de 2026.

Una muerte violenta se registró la noche del 1 de febrero de 2026 en el norte de Quito, en un hecho que, según información de la Policía Nacional, estaría relacionado con una riña entre varias personas.

Te invitamos a leer: Metro de Quito y plusvalía: las zonas donde más subió el valor del suelo

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Isla Pinzón y Tomás de Berlanga. La emergencia fue reportada al ECU 911 pasadas las 19:00, luego de que se alertara sobre una persona tendida en el piso.

Cortes de agua afectan al valle de Los Chillos, Cumbayá y el centro de Quito Leer más

Al llegar al lugar, personal de una ambulancia confirmó que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que se activaron de inmediato las unidades investigativas de la Policía.

Germán León de La Torre, comandante subrogante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), explicó que cuatro personas se encontraban en la puerta de un domicilio, aparentemente resguardándose de la fuerte lluvia.

En ese momento, salieron dos hombres del inmueble y se produjo un altercado, debido a que les habrían pedido que se retiraran del portón.

Una riña mortal

Durante la confrontación, una de las personas habría golpeado a la víctima con un tubo de PVC, mientras que la otra, presuntamente armada con un arma blanca, le causó la herida mortal.

Tras el hecho, la Policía cercó el lugar y logró la detención en flagrancia de uno de los implicados, quien se había ocultado dentro del domicilio.

Las investigaciones continuaron y, mediante labores de seguimiento, se localizó al segundo sospechoso en la vivienda de familiares, detalló el oficial.

RELACIONADAS Quito sin revisión vehicular mientras la AMT espera decisión de la ANT

El inmueble fue allanado y el implicado también fue detenido en flagrancia. Ambos aprehendidos, quienes son hermanos, fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para las diligencias correspondientes.

La Policía informó que tanto la víctima como los detenidos son ecuatorianos, mayores de edad y sin antecedentes penales. Según las autoridades, se cuenta con los elementos de convicción necesarios para continuar con el proceso judicial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!