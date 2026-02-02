Quito sin revisión vehicular mientras la AMT espera decisión de la ANT

La ANT cerró por 30 días en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción

El proceso de revisión vehicular estaba previsto que se inicie este 2 de febrero.

La revisión técnica vehicular en Quito, que debía iniciar este 2 de febrero de 2026 con la calendarización correspondiente a los automotores cuya placa termina en dígito uno, quedó suspendida debido al cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), confirmó que tanto la revisión técnica como la matriculación permanecen paralizadas hasta que la ANT emita una disposición oficial.

“Sabemos que se nombró a un nuevo director de la ANT y estamos esperando que nos comuniquen si la intervención es de un día o 30 días. Entiendo que el tema está relacionado principalmente con licencias, pero la máxima autoridad debe informarnos”, señaló.

Mientras tanto, el único trámite habilitado en la ciudad es la entrega de placas físicas. Según explicó Martínez, en el Parque Bicentenario se están entregando alrededor de 34.000 pares de placas.

Los ciudadanos pueden retirarlas de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, presentando las placas antiguas y una copia de la cédula de identidad.

El funcionario indicó que el personal destinado a la revisión técnica se encuentra en sus puestos de trabajo, a la espera de una directriz clara. “Mientras no tengamos una disposición oficial, no hay cómo iniciar el proceso”, enfatizó.

Alternativas para iniciar el proceso

Martínez explicó que, en caso de que la suspensión se extienda por 15 o hasta 30 días, una de las alternativas sería que los vehículos con placa terminada en uno inicien su proceso en marzo. Sin embargo, aclaró que la calendarización es competencia exclusiva del directorio de la ANT y no de la AMT.

Ante este escenario, la AMT analiza medidas para evitar inconvenientes a los usuarios. “Si se aplaza, modificaremos los horarios para atender al dígito uno y emitiremos una resolución para que los ciudadanos no tengan problemas. Quienes ya hayan pagado los valores podrán circular, incluso si su licencia está caducada, para no generar conflictos”, indicó.

Hasta el momento, no existe una disposición oficial por parte de la ANT. Martínez recordó que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció públicamente una suspensión inicial de 15 días, con la posibilidad de que se extienda hasta 30, pero sin un pronunciamiento formal que permita reactivar los procesos en Quito.

