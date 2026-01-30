Cierre de la ANT: ¿Qué trámites están suspendidos en Quito?

La ANT estará cerrada por 30 días mientras se investiga una presunta red de corrupción

La matriculación y revisión están suspendidas en Quito por el cierre de la ANT.

El cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción, ya tiene efectos directos en Quito.

La suspensión del sistema informático Axis 4.0 obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a detener varios de sus servicios, entre ellos la matriculación vehicular.

La mañana de este 30 de enero de 2026, la AMT confirmó que, debido a la caída del sistema de la ANT, el trámite de matriculación vehicular en la capital quedó suspendido.

La entidad señaló que informará oportunamente si estos procesos deben ser reprogramados y, de ser el caso, si se eliminarán las multas asociadas mientras dure la interrupción.

Horas más tarde, a las 11:32, la AMT amplió la información y detalló que en total son 15 los trámites que permanecen suspendidos por la falta de acceso al sistema nacional articula los procesos de tránsito a escala país.

Detalle de los servicios suspendidos

Entre los servicios afectados constan la renovación de matrícula para vehículos particulares, públicos, comerciales e institucionales del Estado; la emisión de matrículas por primera vez; la entrega de placas físicas; la revisión técnica vehicular y la matriculación en línea y presencial en los centros de revisión.

También quedaron suspendidos trámites como duplicados del documento de matrícula y del documento anual de circulación por pérdida o robo; transferencias de dominio; cambios de servicio de particular a público; cambios de características de los vehículos; así como bloqueos y desbloqueos vehiculares.

ℹ️ #AMTInforma | Debido a la suspensión temporal del sistema Axis 4.0, algunos servicios se verán afectados. Te recomendamos tomar precauciones y mantenerte informado por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/HQyqgVikpL — AMTQuito (@AMT_Quito) January 30, 2026

Investigación por presunta corrupción

El cierre de la ANT fue dispuesto tras un operativo ejecutado la mañana de este 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía, que destapó una presunta red de corrupción al interior de la institución. La intervención dejó nueve personas detenidas y 19 allanamientos en distintas provincias del país.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura investigada estaría relacionada con la venta ilegal de licencias de conducir y la asignación irregular de frecuencias y rutas de transporte, a través de cobros clandestinos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado. Mientras avanzan las investigaciones, la ANT permanecerá cerrada por 30 días.

La AMT recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se informará sobre la reanudación de los servicios o nuevas medidas mientras dure la suspensión del sistema nacional.

