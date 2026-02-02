Cortes de agua afectan al valle de Los Chillos, Cumbayá y el centro de Quito

Según la Epmaps, el servicio en los barrios afectados se retomara la tarde de este 2 de febrero

Varios sectores de Quito registraron cortes en el servicio de agua potable este lunes 2 de febrero de 2026, debido a trabajos eléctricos, daños en la red y problemas en la calidad del agua cruda, informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

En la parroquia rural de Alangasí, el nivel de agua potable del tanque Mirasierra se encuentra bajo como consecuencia del cambio de un transformador realizado por la Empresa Eléctrica Quito.

Esta situación obligó a suspender temporalmente el líquido en los sectores de San Carlos, Carlos María de la Torre y Mirasierra Alta. Según Epmaps, el abastecimiento se restablecerá de forma paulatina durante la tarde de este 2 de febrero.

En Cumbayá, la interrupción del servicio se produjo por la rotura de una red matriz de cuatro milímetros en la calle Nápoles.

El daño afecta específicamente al barrio Rojas. La entidad municipal informó que su personal técnico se encuentra trabajando en el sitio para reparar la avería y que el suministro se normalizará en el transcurso de la tarde.

Turbiedad en la fuente de agua

Adicionalmente, Epmaps reportó una alta turbiedad en la fuente de agua cruda que abastece a la planta de tratamiento Uyachul. Debido a esta condición, fue necesario suspender temporalmente el proceso de producción hasta que mejore la calidad del líquido.

Como resultado, se interrumpió el abastecimiento en los sectores de Altos de Perú, Las Tenerías, San Francisco, San Vicente, Catzuquí, La Leticia, Velasco, Catzuquí de Velasco Bajo, El Placer y Uyachul Alto y Bajo.

La empresa indicó que el servicio en estos sectores se restablecerá una vez que las condiciones del agua permitan retomar el tratamiento, lo que se prevé ocurra durante la tarde de este 2 de febrero.

