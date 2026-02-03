Un camión se volcó en la Ruta Viva y provocó un herido

El camión peridó el carril de circulación y se volcó

En la Ruta Viva, sector Santa Rosa, un camión mediano se volcó.

La mañana de este martes 2 de febrero de 2026 se registraron al menos dos siniestros de tránsito en Quito, los cuales fueron atendidos por las entidades de emergencia, según informó la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911.

El primer hecho ocurrió a las 07:17 en la Ruta Viva, sector Santa Rosa, tras una alerta ingresada a través de la Línea Única para Emergencias 911.

Desde la entidad se coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que confirmó el volcamiento de un camión y el choque de una motocicleta.

Producto del incidente, una persona resultó herida y recibió atención médica. Debido al siniestro, la circulación vehicular se vio afectada temporalmente, sin embargo, pasadas las 09:00 la vía fue habilitada.

De acuerdo con información de la AMT, la tipología del siniestro fue por pérdida de carril de circulación con volcamiento. Además oDebido a que en la Ruta Viva rige una restricción para transporte de carga pesada, la entidad aclaró que para ese tipo vehículo no aplicaba la medida.

Otro motocilista implicado en un siniestro

En la mañana se reportó un segundo siniestro en el sector de San Roque, específicamente en el ingreso al túnel de San Roque, en sentido sur–norte.

En este punto se produjo una colisión entre dos vehículos livianos y una motocicleta. De acuerdo con la información oficial, la emergencia fue atendida por los organismos de socorro y la vía se encuentra habilitada al tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener precaución al circular, especialmente en horas de alta carga vehicular, para evitar este tipo de incidentes.

💥🚗 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Ruta Viva sector Santa Rosa.



🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada.



⚠️ La vía se encuentra parcialmente cerrada sentido Quito - Lumbisí. Toma precauciones.… pic.twitter.com/enXNkH8cYc — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 3, 2026

