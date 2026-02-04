Ordenanza sobre La Mariscal está lista: ¿qué se propone y qué dicen los vecinos?

Después de más de cinco meses de debate y ajustes, el proyecto de ordenanza para la reactivación integral de La Mariscal quedó listo para su segundo debate en el pleno del Concejo.

Te invitamos a leer: Metro de Quito y plusvalía: las zonas donde más subió el valor del suelo

El texto busca reordenar una de las zonas más emblemáticas de Quito, marcada en los últimos años por la saturación de actividades nocturnas, inseguridad y el deterioro de su vocación residencial y cultural.

Quito sin revisión vehicular mientras la AMT espera decisión de la ANT Leer más

Adrián Ibarra, presidente de la Comisión de Uso del Suelo, explicó que el tiempo adicional que tomó la construcción de la ordenanza permitió ampliar las socializaciones y escuchar a todos los actores involucrados. “Fue positivo recibir a todos para que nadie se quede por fuera”, señaló.

Según el concejal, varias observaciones fueron incorporadas, entre ellas el componente de innovación, impulsado por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación; la revisión del número de licencias para establecimientos de entretenimiento nocturno y el tema de las preexistencias de permisos de funcionamiento.

Polígono de entretenimiento definido

Uno de los cambios que se destaca es la reducción del número de licencias para discotecas dentro del polígono de entretenimiento, en los alrededores de la plaza El Quinde (Foch).

Inicialmente se planteaban 160 permisos; ahora se establecen 100, como un punto medio entre fomentar la actividad económica y evitar la proliferación descontrolada de locales. Además, se incluyó un artículo que obliga a la elaboración de un plan de seguridad específico para La Mariscal, con énfasis en control y presencia institucional.

La ordenanza también elimina la figura de las preexistencias, aunque establece un régimen de transición. Las licencias vigentes se mantendrán hasta su fecha de caducidad, pero luego deberán renovarse bajo nuevas condiciones, que incorporan exigencias como la insonorización de locales, detalló Ibarra.

Intervención en la avenida Amazonas

En cuanto al comercio informal, se decidió no emitir más Permisos Únicos de Comercio Autónomo (PUCA) de los ya existentes, con el objetivo de frenar su crecimiento en la zona.

Otro punto que ha generado expectativa en el sector comercial, agrega el edil, es la propuesta de recuperar la bidireccionalidad de la avenida Amazonas, en el tramo entre las avs. Patria y y Colón, como una forma de dinamizar la actividad económica y dar mayor vida a esa arteria.

La normativa incluye, además, facilidades para que los propietarios puedan solicitar la extinción de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) en casos de abandono o mal uso por parte de los arrendatarios. “Antes, por ejemplo, se arrendaba para un restaurante pero era un bar. Ahora el dueño podrá pedir una inspección y, de ser necesario, la revocatoria”, explicó Ibarra.

Locales cerrados, otros en arriendo, y casas abandonadas marcan la zona de La Mariscal. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

La concejal Analía Ledesma, integrante de la Comisión, resaltó que se acogieron sugerencias para evitar que La Mariscal se convierta en un “monocultivo de alcohol”. Señaló que la ordenanza busca promover la residencialidad, el retorno de habitantes al barrio y el respeto a entornos sensibles como universidades y escuelas.

También destacó incentivos como el 50 % en la concesión onerosa de derechos para quienes levantar más pisos.

¿Qué dice la comunidad?

Sin embargo, desde la comunidad persisten dudas e inquietudes. Andrés Groner, coordinador de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, afirmó que tras participar en el debate en noviembre pasado no volvieron a ser convocados y desconocen cómo quedó el texto final.

Por ello, el 3 de febrero de 2026 enviaron un oficio al concejal Ibarra solicitando información y, entre otros puntos, pedían que las asambleas barriales sean consideradas antes de aprobar permisos para actividades que puedan afectar la convivencia, el ambiente y la seguridad del barrio.

Quito: Suspenden sesión del Concejo y vecinos quedan sin respuestas por río Monjas Leer más

El urbanista David Montesinos, de la misma Asamblea, advirtió que el proyecto mantiene problemas estructurales, como la concentración de ocio nocturno en los alrededores de la plaza Foch. A su criterio, esto genera inseguridad y contradice el objetivo de promover actividades culturales y residenciales. Propuso distribuir estos usos en zonas más amplias, crear áreas de amortiguamiento y priorizar ejes como la avenida Amazonas u Orellana para bares y discotecas que cumplan la normativa.

Montesinos también cuestionó la recuperación de la bidireccionalidad de la Amazonas, al considerarla una visión “antigua” que solo incrementaría el tráfico. Planteó alternativas como buses eléctricos, semipeatonalización, ampliación de veredas, arborización e incentivos para comercios de proximidad en La Mariscal.

Además, alertó sobre la máxima edificabilidad prevista, que no toma en cuenta el patrimonio existente: más de 100 casas patrimoniales abandonadas y al menos 30 edificios vacíos.

Fernando Garcés, residente del sector desde hace 44 años y propietario de un hotel en la calle Juan Rodríguez, expresó su escepticismo sobre la aplicación real del plan. “No es la primera vez que se aprueban ordenanzas que se quedan en el papel”, dijo. Aunque ve aspectos positivos, duda de su ejecución en la actual administración y de su continuidad en el futuro.

El arquitecto y urbanista, Hernán Orbea, coincidió en la necesidad de equilibrar entretenimiento, residencialidad y valor histórico, pero señaló que sin inversión y aplicación efectiva, la ordenanza no será suficiente.

El proyecto se encamina ahora a su segundo debate, con la expectativa de ser aprobado en las próximas dos semanas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!