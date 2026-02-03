Quito: Suspenden sesión del Concejo y vecinos quedan sin respuestas por río Monjas

La sesión del Concejo Metropolitano fue suspendida por falta de quórum mientras se analizaba la erosión del río Monjas.

La sesión del Concejo Metropolitano de Quito prevista para este 3 de enero se desarrolló en medio de tensiones y reclamos ciudadanos, luego de que autoridades municipales expusieran ante los concejales el estado actual del río Monjas, su proceso de erosión, la afectación a viviendas del sector de Pomasqui y las acciones ejecutadas hasta el momento para mitigar los riesgos.

Le invitamos a que lea: Deslizamientos golpean a Quito y crece el temor vecinal: “No hay un trabajo integral”

Sin embargo, tras casi una hora de debate, la sesión fue suspendida por falta de quórum, situación que provocó indignación y frustración entre los vecinos de las zonas afectadas, quienes esperaban respuestas concretas, especialmente sobre los procesos de expropiación de predios en riesgo.

Los moradores señalaron que tenían la esperanza de que el Concejo les brindara soluciones claras y definitivas, pero la suspensión del debate los dejó nuevamente en la incertidumbre.

Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos y autopartes en Rumiñahui Leer más

"Nos quedamos sin respuestas" mencionan los afectados

Estefanía Pabón, representante de la Fundación Quebradas Vivas, expresó su preocupación y cuestionó el accionar de los ediles y autoridades municipales. Señaló que los vecinos y representantes comunitarios estuvieron presentes desde las 08:30, pero el punto relacionado con el río Monjas estaba ubicado en el sexto lugar del orden del día.

Pabón indicó que, aunque la concejal Cristina López solicitó que el tema se trate en los primeros puntos, la mayoría de concejales no apoyó el cambio, lo que obligó a los asistentes a esperar durante varias horas.

“Esperamos hasta cerca de la una de la tarde. La presentación que se hizo fue prácticamente lo mismo que ya se ha dicho antes: que se va a proteger a las familias y que se harán obras, pero en realidad las intervenciones están enfocadas principalmente en proteger la vía y no a las viviendas”, cuestionó.

Añadió que la molestia ciudadana se intensificó cuando varios concejales del bloque correísta abandonaron la sesión, lo que finalmente provocó su suspensión. “Nos dejaron nuevamente a la deriva”, lamentó.

RELACIONADAS Casas en riesgo por el río Monjas reavivan demanda contra el Municipio

Críticas por incumplimiento de sentencia

Por su parte, José Dulbecco, veedor del cumplimiento de la sentencia relacionada con el río Monjas, criticó duramente la gestión municipal tras la suspensión de la sesión.

Agentes metropolitanos evitan presunto asalto en bus en el centro de Quito Leer más

“Vinimos pensando que el Municipio nos iba a apoyar, pero existe una sentencia que debe cumplirse y lamentablemente no se ha hecho. Los trabajos ejecutados no son suficientes para recomponer el cauce del río”, afirmó.

Dulbecco calificó la sesión como un “espectáculo penoso y vergonzoso” y denunció la falta de sensibilidad de los concejales frente a una problemática que, según dijo, ya pone en riesgo incluso a la avenida Simón Bolívar, además de decenas de viviendas.

Vecinos exigen soluciones urgentes

Los moradores reiteraron que el problema va más allá de la infraestructura vial y que existe un drama humano, con familias que están perdiendo sus casas sin recibir una compensación justa.

“El problema principal son las expropiaciones. Los valores que se ofrecen no permiten a las familias acceder a una nueva vivienda. No es justo que después de horas de espera los concejales se retiren y nos dejen sin respuestas”, manifestó uno de los vecinos afectados.

Pomasqui esperó respuestas por el #RíoMonjas… y recibió silencio.

La sesión terminó sin quórum, concejales se retiraron y el alcalde no apareció.

Las familias afectadas siguen solas frente al problema y la indignación ciudadana va en aumento.#Pomasqui pic.twitter.com/OqAWpIrTtj — Marco Tituaña Velasco (@marcotituanaec) February 3, 2026

Concejalía pide acciones concretas

La concejal Analía Ledesma también se pronunció tras la suspensión de la sesión y reconoció que, aunque el debate terminó de forma conflictiva, la ciudadanía sigue esperando respuestas, estrategias y proyectos urgentes.

“No se trata de retóricas ni de protagonismo político, sino de acciones concretas. Los vecinos han esperado entre cinco y seis horas para que se trate un problema que no es nuevo”, enfatizó.

Ledesma explicó que, si bien existen trabajos de remediación en marcha y un presupuesto asignado, estos no son suficientes y deben ampliarse para evitar futuros deslaves, tal como lo establece la sentencia de la Corte Constitucional.

#URGENTE 🚨 Indignante. Concejales dejan sin quórum y los vecinos afectados por el río Monjas siguen sin soluciones. ¡Juegan con la angustia de la gente!



No es falta de recursos, es falta de voluntad. Hay rubro de gestión de riesgos para ara cumplir lo impuesto por la corte. pic.twitter.com/W4tROS0pJn — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) February 3, 2026

Finalmente, anunció que desde su despacho realizará un pedido formal al alcalde para que en una próxima sesión del Concejo se reciba a los vecinos en comisión general, con el fin de avanzar hacia una solución integral.

“Mi solidaridad con todos los vecinos, especialmente con los adultos mayores. Mi compromiso es fiscalizar y exigir que se cumpla la sentencia y que se ejecuten trabajos integrales de remediación”, concluyó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.