Deslizamientos golpean a Quito y crece el temor vecinal: “No hay un trabajo integral”

Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en la Avenida Simón Bolívar, generando afectaciones en la movilidad y riesgos para los conductores.

La caída de árboles, los deslizamientos de tierra y las inundaciones vuelven a marcar la temporada invernal en Quito. Las lluvias intensas de los últimos días han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Municipio y han reactivado la preocupación ciudadana en varios sectores históricamente vulnerables.

Reclamos ciudadanos por falta de limpieza integral en quebradas

La mañana del lunes, un deslizamiento de tierra alertó a conductores y moradores del sector Salvador Celi, en Collacoto, parroquia de Conocoto, al suroriente de la urbe. Cerca de 24 metros cúbicos de material se desprendieron e interrumpieron la circulación vehicular en las calles Isla Fernandina, Española y 28 de Noviembre. Personal municipal acudió para remover los escombros; mientras que, hasta el mediodía, los vecinos limpiaban el polvo y el lodo acumulados para evitar que ingresen a sus viviendas.

En ese momento también se registró otro deslizamiento que cubrió parte del carril derecho de la avenida Simón Bolívar, a la altura de San José de Monjas, una de las arterias viales más transitadas de la capital. Además, el fin de semana se reportaron caídas de árboles y movimientos de tierra en el sector de La Magdalena, sur de Quito.

“Solo se concentran en la parte baja de la quebrada El Tejado. Arriba no se hace un trabajo completo Andrea Veintimilla moradora de La Comuna

Más allá de los daños puntuales, las emergencias han reavivado un temor latente en zonas como La Comuna, en el occidente de la ciudad, donde cada época invernal trae el recuerdo del aluvión ocurrido hace cuatro años.

En un recorrido realizado por EXPRESO, la moradora Andrea Veintimilla aseguró que si bien se han realizado limpiezas posteriores a esa tragedia, estas no han sido integrales. “Solo se concentran en la parte baja de la quebrada El Tejado. Arriba no se hace un trabajo completo”, reclamó.

Una percepción similar tiene Ariel Vega, quien alertó que las lluvias recientes han provocado la caída de árboles que aún permanecen colgados en las laderas. “Han colocado mallas, pero eso no es suficiente. Se necesita un trabajo permanente”, sostuvo.

Gobierno cuestiona al Municipio por prevención ante lluvias

Las inquietudes ciudadanas han escalado al ámbito institucional. Desde el Gobierno central, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, cuestionó públicamente la labor de la Alcaldía en materia de prevención. En su cuenta de X, la funcionaria afirmó que desde noviembre de 2025 solicitó información al Cabildo sobre las medidas adoptadas frente a la temporada lluviosa, sin obtener respuesta.

Según Lozano, tampoco fueron atendidos los lineamientos técnicos enviados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) como parte de la Estrategia de Preparación y Respuesta ante la época invernal. “Los hechos ocurridos evidencian falencias en las acciones preventivas por parte del Municipio de Quito, poniendo en riesgo a la ciudadanía y la infraestructura de la capital”, escribió la funcionaria.

Collacoto. El deslizamiento obligó al cierre temporal de vías, mientras personal municipal y moradores retiraban cerca de 24 metros cúbicos de tierra. ANGELO CHAMBA

¿Hay plan de eventos climáticos en Quito?

El Municipio, sin embargo, rechaza estas críticas. De acuerdo con información oficial, desde octubre se activó el Plan de Eventos Climáticos para la Época Lluviosa 2025-2026, con una inversión superior a $34 millones. En la fase inmediata, las acciones incluyen limpieza, cercado y reforestación con especies endémicas en zonas vulnerables, así como la intervención en quebradas y ríos, inspecciones diarias y mantenimiento de sistemas de retención para prevenir desbordes. Asimismo, se llevan a cabo trabajos de estabilización de taludes en el relleno sanitario El Inga y obras de mitigación en el río Machángara.

🚨 #Activados24Siete | Tras el movimiento en masa registrado en la vía Puente 2 de Collacoto, @zona_loschillos , el @MunicipioQuito coordinó acciones inmediatas con @ObrasQuito y @AMT_Quito para la remoción de escombros y el control del tráfico vehicular. pic.twitter.com/uSDwA8vJGq — COE Quito (@coequito) February 2, 2026

A mediano plazo, el plan contempla el mantenimiento del alcantarillado, colectores, cunetas y cruces viales, además de la capacitación de brigadas municipales y la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT). Mientras que, en el largo plazo, se proyecta el rediseño estructural de cuencas y quebradas en sectores como El Tejado, San Lorenzo y Yacupugro.

Desde el Concejo Metropolitano, el edil Bernardo Abad, vicepresidente de la Comisión de Seguridad, manifestó que Quito cuenta con un plan de gestión de riesgos, elaborado a partir de mapas desarrollados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Aunque reconoció que estos estudios tienen cerca de ocho años, afirmó que se actualizan con correcciones técnicas conforme cambian las condiciones del territorio.

El funcionario admitió que episodios como el aluvión de La Gasca evidenciaron fallas en la prevención, pero sostuvo que también influyeron factores extraordinarios, como lluvias “20 o 30 veces superiores a lo normal”. Añadió que parte del problema radica en la falta de corresponsabilidad ciudadana, por ejemplo por la acumulación de basura en sumideros y alcantarillas.

En paralelo, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que, desde octubre de 2025 hasta la fecha, ha realizado 163 inspecciones, 72 limpiezas, 32 desalojos de material y 125 sobrevuelos de monitoreo en 146 estructuras de captación de quebradas del Distrito Metropolitano.

