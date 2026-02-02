Robo de vehículo y retención de dos mujeres genera conmoción en La Armenia, Quito

Dos mujeres fueron retenidas durante el robo de un vehículo en La Armenia y posteriormente liberadas en el sur de Quito

Tras vivir 30 minutos de terror, dos mujeres que fueron secuestradas en el sector de La Armenia, al oriente de Quito, fueron localizadas en el barrio La Argelia, en el sur de la ciudad. El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo un vehículo rojo fue interceptado por dos automóviles de los cuales descendieron tres sujetos armados. Tras romper los cristales y amenazar a las ocupantes, los delincuentes tomaron el control del automotor y trasladaron a las víctimas hacia el sur de la capital.

Víctimas abandonadas en el sur de Quito

El jefe del Distrito Los Chillos, Miguel Cadena, detalló que el suceso ocurrió durante la madrugada del domingo 01 de febrero. Luego de ser abandonadas en medio de la oscuridad y sin sus pertenencias, las mujeres buscaron auxilio entre los moradores de La Argelia.

Según el reporte policial, los antisociales se sustrajeron el vehículo, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, activando de inmediato un operativo de rastreo para mitigar el impacto de este hecho en una zona anteriormente considerada segura.

Estado de salud e investigaciones en curso

Aunque las víctimas se encuentran físicamente estables, el oficial Cadena confirmó que están “psicológicamente impactadas” por la violencia del evento. Las investigaciones preliminares indican la participación de seis individuos que se movilizaban en dos vehículos. Actualmente, el eje investigativo analiza los videos de vigilancia para identificar a los responsables, quienes se presume que serían de nacionalidad extranjera. La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para recabar pruebas que permitan capturar a esta banda delictiva.

