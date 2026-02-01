Macrooperativo en Tumbaco deja locales clausurados y detenidos por drogas

Robos, motos sospechosas y fiestas clandestinas motivaron un operativo con más de 200 policías y militares en Tumbaco

Los asaltos a personas, robos a locales comerciales y hasta intentos de secuestro se han convertido en una constante que mantiene en zozobra a los habitantes y comerciantes de la parroquia de Tumbaco y sectores aledaños como Pifo. Durante los últimos meses, la sensación de inseguridad se ha intensificado, especialmente por la presencia recurrente de motocicletas cuyos ocupantes, según denuncias ciudadanas, merodean zonas comerciales antes de cometer delitos.

Robos y asaltos mantienen en alerta Tumbaco

Ante este escenario, los pedidos de mayor control y presencia policial se multiplicaron. Comerciantes aseguran que ya no se trata de hechos aislados, sino de una dinámica delictiva que afecta directamente su trabajo y la tranquilidad del sector. “Las motos nos ponen en alerta permanente”, coinciden varios dueños de locales, quienes afirman haber sido víctimas o testigos de robos en plena jornada laboral.

Como respuesta a estas denuncias, durante el fin de semana se ejecutó un operativo interinstitucional de alto impacto en la Administración Zonal Tumbaco, que dejó como resultado la clausura de seis establecimientos, la aprehensión de un ciudadano por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y decenas de sanciones administrativas.

La secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, Carolina Andrade, informó que el macrooperativo se desarrolló de forma simultánea y en horas de la madrugada en cinco parroquias rurales del Distrito: Checa, El Quinche, Pifo, Yaruquí y Tumbaco Centro. Según explicó, estos sectores han sido identificados como puntos conflictivos debido a la venta y consumo excesivo de alcohol, así como la operación de centros de tolerancia con irregularidades.

En el sector de Pifo, por ejemplo, se clausuraron dos establecimientos clandestinos. Andrade señaló que los operativos buscan garantizar el orden, el control del espacio público y reducir hechos de violencia interpersonal y criminal que, en muchos casos, se derivan del consumo de alcohol. Las intervenciones, añadió, se realizan de manera permanente, con mayor énfasis entre jueves y domingo.

Seis locales clausurados por incumplir normativa municipal

El despliegue contó con la participación de más de 200 efectivos metropolitanos, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones impulsadas por la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito. En conjunto con las Fuerzas Armadas se ejecutaron controles de armas, municiones y explosivos (CAMEX).

Además, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Intendencia clausuraron centros de tolerancia y licorerías, uno de ellos en condiciones alarmantes de insalubridad: presencia de cucarachas y animales de compañía, específicamente perros, mantenidos en condiciones inadecuadas, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. Ante la gravedad de los hallazgos, el local fue clausurado de forma inmediata y los canes fueron retirados para garantizar su bienestar.

Socialización. Como parte de los operativos, la Policía informa a la ciudadanía sobre el uso del código QR, para prevenir hechos delictivos en locales. ANGELO CHAMBA

El balance del operativo incluyó también 11 sanciones por LUAE, 9 por libar en el espacio público, 185 personas registradas, 52 vehículos inspeccionados y un vehículo retenido por la Agencia Metropolitana de Tránsito. En varios casos, ante la negativa de los propietarios para permitir inspecciones, se procedió al ingreso forzoso con apoyo policial, conforme a la ley. Asimismo, se detectaron y desalojaron fiestas clandestinas que operaban sin permisos.

Sin embargo, la preocupación persiste, especialmente en Pifo, donde los comerciantes aseguran que los robos se han incrementado. El subteniente Francisco Andrade, jefe del circuito policial del sector, reconoció que los delitos más frecuentes están relacionados con robos cometidos por motociclistas, razón por la cual se han intensificado los registros a este tipo de vehículos.

Código QR policial fortalece seguridad en comercios

Como parte de la estrategia preventiva, la Policía Nacional implementa el sistema de control mediante código QR, instalado en locales comerciales y puntos estratégicos. A través de esta herramienta, se registran las visitas policiales, se receptan denuncias y se identifican necesidades de seguridad. Con apoyo de la georreferenciación, el sistema permite detectar zonas de riesgo y responder de manera oportuna.

Agentes policiales ejecutaron un operativo de control de motos en el parque central de Pifo. ANGELO CHAMBA

“El código QR nos ayuda a tener un acercamiento directo con los comerciantes, saber cómo están y qué necesitan”, explicó Andrade. Además, facilita el contacto inmediato entre la ciudadanía y los uniformados, fortaleciendo la prevención del delito.

Comerciantes como Ana Suasti consideran que estos mecanismos han mejorado la seguridad en el sector. No obstante, advierte sobre la fuerte presencia de extranjeros dedicados al monitoreo de locales en motocicletas, una práctica que, gracias a la cercanía con la Policía, ha permitido frustrar varios robos.

Mientras se acercan fechas festivas y aumenta la actividad comercial, la ciudadanía exige que los operativos no sean esporádicos, sino sostenidos en el tiempo. La sensación de seguridad, coinciden vecinos y comerciantes, no se construye solo con clausuras y controles puntuales, sino con una presencia policial constante y efectiva que devuelva la tranquilidad a Tumbaco y Pifo.

