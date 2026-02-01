Emergencia en vuelo Miami–Quito: un pasajero provoca retorno del avión

La situación irregular en cabina obligó al piloto a priorizar la seguridad y regresar al aeropuerto de origen

El vuelo AA2259 de American Airlines, que despegó desde Miami con destino a Quito, declaró una emergencia en pleno trayecto y debió retornar a Estados Unidos.

El vuelo AA2259 de American Airlines, que despegó la tarde del sábado 31 de enero del 2026 desde Miami con destino a Quito, declaró una emergencia en pleno trayecto y debió retornar a Estados Unidos luego de que la tripulación reportara la presencia de un pasajero disruptivo a bordo.

La información fue inicialmente registrada por el portal especializado Flightradar24, que mostró cómo la aeronave activó el código 7700, señal internacional que alerta a los controladores de una situación grave que requiere atención prioritaria

Reportes de medios internacionales señalan que el vuelo activó el código 7700 y volvió al aeropuerto de origen debido al incidente, permaneciendo posteriormente con estatus de “demorado” en los paneles del aeropuerto de Quito.

Problemas en las aerolíneas

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha incrementado de forma significativa las sanciones aplicadas a este tipo de conductas. Desde 2021, las multas asociadas a estos incidentes superan los cinco millones de dólares por año, una cifra muy superior a la registrada antes de la pandemia, cuando no alcanzaban el millón anual, de acuerdo con portales especializados en el sector aeronáutico.

Por otro lado, en los paneles de información del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el vuelo AA 2259 figuraba como demorado, a la espera de una notificación oficial sobre su nueva programación.

#AA2259 from Miami to Quito squawking 7700 and returning to Miami due to a disruptive passenger. https://t.co/SJxyNwD3WU pic.twitter.com/sJMPl2GrtM — Flightradar24 (@flightradar24) February 1, 2026

