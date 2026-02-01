Terror en bus del sur de Quito: asaltantes armados usaron un perro para robar

Asaltos en buses de Quito no paran: violento robo en Chillogallo vuelve a generar alarma

Cámaras de seguridad captaron el asalto armado en un bus urbano del sur de Quito, en el sector de Chillogallo.

El miedo volvió a apoderarse del transporte público de Quito. Un nuevo asalto armado quedó registrado en cámaras de seguridad de un bus urbano que cubría una ruta del sur de la capital, específicamente en el sector de Chillogallo, la noche del jueves 29 de enero, alrededor de las 20:00.

Le invitamos a que lea: Casas en riesgo por el río Monjas reavivan demanda contra el Municipio

En las imágenes se observa cómo cuatro delincuentes suben a la unidad junto a un perro, aparentando ser pasajeros comunes. Tras pagar el pasaje y avanzar pocos minutos en el recorrido, el asalto se pone en marcha: uno de los sujetos intimida al conductor con un arma de fuego, mientras los otros tres despojan de sus pertenencias a los usuarios, armados con cuchillos.

Tasa de basura en Quito: qué cambia y cómo calcular el valor a pagar Leer más

Según testigos, el animal fue utilizado como método de distracción, lo que permitió a los antisociales actuar con rapidez y generar confusión dentro del bus. Los pasajeros, presas del pánico, no opusieron resistencia mientras les robaban carteras, mochilas y objetos personales.

El Distrito de Policía Quitumbe, responsable de la zona, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los responsables. Además, se analizan paradas y tramos con mayor incidencia delictiva, ya que este tipo de asaltos es catalogado por las autoridades como un “delito de oportunidad”, aprovechando la vulnerabilidad de los usuarios en horas nocturnas.

Robos en buses: un problema recurrente en Quito

Este hecho no es aislado. Cada semana, usuarios del transporte urbano e interparroquial en Quito denuncian robos y asaltos que, en muchos casos, ocurren incluso a plena luz del día y frente a decenas de pasajeros.

Aunque no existe un registro policial público detallado —ya que estos casos se consolidan bajo la figura general de robos—, los reportes de transportistas y denuncias en redes sociales permiten identificar las rutas más afectadas:

Tumbaco – Río Coca

Pifo – Río Coca y buses interparroquiales hacia el oriente.

Cumbayá – Guajaló.

Rutas hacia Los Chillos, especialmente buses alimentadores del sur que conectan con el sistema troncal.

Conductores de estas unidades aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones la presencia de agentes encubiertos de la Policía Nacional dentro de los buses, como medida de prevención ante el incremento de la delincuencia.

Delincuentes armados y acompañados de un perro robaron a los pasajeros de un bus urbano en Quito. Según testigos los antisociales utilizaron al can como distracción. pic.twitter.com/Ik6zez7j9U — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) February 1, 2026

Captura pendiente y antecedentes policiales

Casi un año después de la desarticulación de una organización delictiva dedicada al robo en buses en la avenida Simón Bolívar, la Policía Nacional logró, finalmente, la captura del cabecilla de la banda, un joven de 24 años, el pasado 13 de enero de este año.

El teniente coronel Santiago Lozada, jefe de la Brigada Anticriminal, informó que el sospechoso había logrado evadir su detención en marzo de 2025, cuando el resto de la estructura criminal fue capturada, utilizando documentos falsos.

Mientras tanto, usuarios del transporte público exigen mayor control, patrullajes y presencia policial para garantizar su seguridad en las rutas más conflictivas de Quito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.