Tasa de basura en Quito: qué cambia y cómo calcular el valor a pagar

Desde este mes, la Tasa de Recolección de Basura se incluye en la planilla del agua. Asi puedes calcular cuanto debes pagar

La Tasa de Recolección de Basura se cobrará en la planilla del agua desde este mes en Quito y de acuerdo al consumo.

Desde este mes, la Tasa de Recolección de Basura (TRB) dejó de facturarse en la planilla de energía eléctrica y pasó a cobrarse en la planilla de agua potable. Así lo confirmó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, durante una rueda de prensa, en la que enfatizó que este cambio no implica un nuevo cobro, sino una reubicación del mecanismo de recaudación.

No es un nuevo cobro, es un cambio de planilla

Muñoz explicó que la decisión responde a una medida adoptada por el Gobierno Nacional, lo que obligó al Municipio a buscar una alternativa viable.

“Es un cobro que ya venía existiendo, pero por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional tuvimos que encontrar una alternativa, y hemos encontrado una bastante positiva”, señaló el alcalde.

Quito dejó de percibir 12 millones de dólares, pero el servicio no se detuvo

El burgomaestre indicó que, debido a este proceso de transición, la ciudad dejó de recaudar alrededor de 12 millones de dólares correspondientes a noviembre y diciembre. Sin embargo, subrayó que el servicio de recolección de basura nunca se suspendió y se mantuvo operativo en todo el Distrito Metropolitano.

Un modelo técnico, progresivo y más justo

El nuevo esquema de cálculo de la TRB se sustenta en una base técnica sólida: existe una correlación del 92 % entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos en los hogares. De esta manera, quienes consumen menos agua pagan menos por la tasa, incentivando el uso responsable de los recursos y la corresponsabilidad ambiental.

Del total de contribuyentes, el 88 % pertenece al sector residencial, y se mantienen los subsidios y exoneraciones del 50 % para personas con discapacidad y adultos mayores.

Segmentación para el cálculo de la TRB

La tasa ahora se calcula de forma progresiva en cuatro segmentos:

Residencial: hogares y departamentos (88,8 % de usuarios).

Comercial: tiendas y pequeños negocios (10,6 %).

Industrial: industrias (0,3 %).

Espacios de uso colectivo: mercados y casas comunales (0,3 %).

Simulador digital y canales de atención

El Municipio habilitó el Simulador de la tasa de gestión de residuos, una calculadora digital disponible en su portal web, que permite a los usuarios estimar de forma transparente el valor que pagarán según su consumo de agua, el cual se reflejará en la planilla desde febrero.

Además, se activaron canales de atención directa como el portal web municipal, las líneas 1800 EPMAPS y 1800 EMASEO, así como las administraciones zonales y las Casas Somos.

El cambio fue posible gracias a un Convenio Interinstitucional entre EPMAPS, EMASEO, EMGIRS y la Secretaría de Ambiente, aprobado por el Concejo Metropolitano.

“Este convenio implica un compromiso permanente para garantizar un servicio eficiente y sostenible”, destacó el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval.

