Estos son los cierres del Trolebús y la Ecovía del 1 al 9 de febrero en Quito

La Empresa de Transporte de Pasajeros intervendrá paradas del Trolebús y la Ecovía. Revisa las fechas, estaciones afectadas

Trolebús y Ecovía tendrán cierres temporales por instalación de nuevos equipos de cobro en Quito.

Entre el domingo 1 y el sábado 7 de febrero, la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito implementará nuevos equipos de cobro en cuatro paradas del Trolebús, mientras que del lunes 2 al lunes 9 de febrero se intervendrán tres andenes de la Ecovía y la estación El Capulí, como parte del proceso de modernización del sistema de transporte público.

Durante este período, la parada El Capulí continuará operando con normalidad, sin suspensión del servicio para las y los usuarios, aunque se recomienda tomar precauciones ante los cierres programados en otras paradas.

Cierres temporales en el Trolebús

Las intervenciones en el Trolebús se realizarán en sentido norte–sur y sur–norte, desde el domingo 1 hasta el sábado 7 de febrero, en las siguientes paradas:

Mariana de Jesús (norte–sur)

Alternativas: El Florón hacia el norte y Cuero y Caicedo hacia el sur.

Santa Clara (norte–sur)

Alternativas: Colón hacia el norte y La Mariscal hacia el sur.

El Ejido (norte–sur)

Alternativa: Parada provisional.

Colón (sur–norte)

Alternativa: Parada provisional.

Intervenciones en la Ecovía

En el corredor de la Ecovía, los trabajos se ejecutarán desde el lunes 2 hasta el lunes 9 de febrero, afectando los siguientes puntos:

Estación Estadio Chimbacalle

Alternativas: Estación El Recreo hacia el norte y Teatro México hacia el sur, además de paradas provisionales.

Epiclachima

Alternativa: Gradas provisionales.

El Comercio

Alternativas: San Bartolo hacia el norte y Ayapamba hacia el sur.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Municipio de Quito y la Empresa de Transporte de Pasajeros recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar las paradas alternas habilitadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Estas obras forman parte del plan de modernización del transporte público, cuyo objetivo es brindar una infraestructura más moderna, accesible, segura y cómoda para las y los usuarios que a diario utilizan el Trolebús y la Ecovía.

