Diez años de cárcel por abuso sexual infantil en Quito, confirma la Fiscalía

Abuso sexual a menor de edad en Quito: Tribunal sentencia a 10 años de prisión al agresor

Referencia. Un Tribunal de Garantías Penales de Quito sentenció a diez años de prisión al responsable del delito de abuso sexual contra una menor de edad.

Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a diez años de prisión a José Alejandro, tras ser declarado culpable del delito de abuso sexual contra una niña de cuatro años, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación fiscal, el delito ocurrió durante el primer fin de semana de abril de 2023, cuando la menor se encontraba de visita en la vivienda de su madre, en la ciudad de Quito. Habitualmente, la niña residía con su padre y su abuela paterna.

Pruebas y testimonios fueron determinantes

Durante el juicio, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género No. 1 de Tumbaco presentó diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad penal del sentenciado. Entre ellos constaron testimonios, informes periciales y documentación técnica.

La abuela paterna de la víctima relató que la niña le contó, con sus propias palabras, las agresiones que había sufrido. Además, en su testimonio anticipado, la menor expresó que no le gustaba visitar la casa de su madre.

En la cámara de Gesell de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, la niña identificó al agresor al reconocer su fotografía entre un grupo de diez imágenes con personas de características similares, procedimiento que se realizó conforme a los protocolos de protección a víctimas infantiles.

Cambios de conducta alertaron a la familia

El padre de la menor indicó que su hija presentó cambios significativos en su comportamiento, mostrándose más alerta y con temor constante de que “algo malo le fuera a pasar”.

Peritos en psicología y trabajo social señalaron que el entorno de cuidado proporcionado por el padre y su núcleo familiar ha permitido disminuir la sintomatología emocional. No obstante, advirtieron que, debido a su corta edad, la niña aún no logra dimensionar completamente las consecuencias del delito.

Durante la diligencia judicial, la madre de la menor intentó desviar la atención del caso al afirmar que una docente le habría informado que su hija fue tocada por un compañero de clases. Sin embargo, la profesora negó esta versión y aclaró que no existen reportes ni antecedentes de ese tipo en la institución educativa.

Multa y reparación integral a favor de la víctima

Por su parte, el procesado —quien mantenía una relación sentimental con una amiga de la madre de la víctima— negó conocer a la niña y aseguró desconocer los motivos de la denuncia.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados y dispuso una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima.

El caso fue juzgado conforme al artículo 170, incisos primero y tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual.

