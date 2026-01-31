Más de 60 personas limpian punto crítico de basura en el centro-norte de Quito

Un sector afectado por basura, malos olores y uso indebido del espacio público fue intervenido mediante trabajo comunitario

Más de 60 personas participaron en una jornada de trabajo comunitario para limpiar un punto crítico de contaminación en las calles Caracas y Versalles.

Con escobas, palas y guantes en mano, más de 60 personas participaron en una intensa jornada de limpieza en las calles Caracas y Versalles, un sector del centro-norte de Quito que durante años fue sinónimo de basura acumulada, maleza crecida y malos olores.

Un sector afectado por acumulación de basura y residuos

La intervención permitió recuperar un punto crítico de contaminación que era utilizado indebidamente como baño público y botadero informal, afectando de forma directa la calidad de vida de los vecinos del sector.

Los participantes, sancionados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), cumplieron sus horas de Trabajo Comunitario como parte del proceso para saldar sus infracciones, transformando la sanción en una acción positiva para la ciudad. Durante la jornada realizaron recolección de botellas, fundas y envases plásticos, barrido del área, retiro de maleza y eliminación de residuos acumulados.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, destacó que estas acciones tienen un doble impacto: “Aportan directamente al bienestar de la ciudad y refuerzan un componente clave del programa: que la sanción sea también una oportunidad para generar conciencia y evitar reincidir en conductas que afectan la convivencia ciudadana”, señaló.

La recuperación del espacio fue articulado con la Administración Zonal Manuela Sáenz y la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO), que desplegó maquinaria y personal para realizar hidrolavado, barrido y recolección de residuos con camión, retirando alrededor de una tonelada de escombros, basura y restos de poda.

Participación ciudadana en acciones de limpieza urbana

EMASEO recordó que este sector cuenta con mantenimiento diario, que se ejecuta de 06:00 a 12:00, como parte del plan regular de limpieza urbana.

Por su parte, Vinicio Vera, responsable del programa de Trabajo Comunitario de la AMC, informó que solo en enero de 2026, 122 personas infractoras han participado en estas jornadas, cumpliendo 132 horas de trabajo comunitario en 33 actividades realizadas en distintos puntos de Quito.

Finalmente, el Municipio de Quito hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la recuperación de los espacios públicos no depende únicamente de operativos de limpieza, sino del respeto a los horarios de disposición de residuos, el uso adecuado del espacio público y el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que estos sitios vuelvan a convertirse en focos de contaminación.

De acuerdo con datos de la AMC, el programa de Trabajo Comunitario ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2022, la iniciativa contó con 50 participantes, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 1.615 personas, lo que representa un incremento de 32 veces en el número de participantes.

Durante este periodo también se amplió el alcance territorial del programa. En 2022 se intervinieron 144 puntos de la ciudad; en 2024, 252; y en 2025, las brigadas comunitarias realizaron actividades en 408 sitios de Quito.

Estas intervenciones incluyeron jornadas de limpieza, recuperación de espacios públicos, apoyo logístico y acompañamiento en actividades comunitarias, orientadas al mantenimiento urbano y al fortalecimiento del trabajo barrial en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

