Accidente de tránsito en Mejía provoca cierre total en la Panamericana Sur

Siniestro de tránsito en la Panamericana Sur deja tres fallecidos y cierre vial en el cantón Mejía

La Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 informó que, durante la mañana de este sábado 31 de enero, a través de la línea única para emergencias 9-1-1, se reportó un siniestro de tránsito en el cantón Mejía, en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 44.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó de manera inmediata la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Mejía, institución que se movilizó hasta el lugar con una unidad de rescate y una ambulancia, brindando atención prehospitalaria y labores de auxilio.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por los organismos de primera respuesta, los dos carriles en sentido norte–sur de la Panamericana Sur permanecen cerrados al tránsito vehicular, lo que genera afectación a la movilidad en este importante eje vial.

En el sitio, los equipos de emergencia realizan la valoración médica de dos personas heridas. Lamentablemente, hasta el momento, se ha confirmado de forma preliminar el fallecimiento de tres personas a consecuencia del siniestro.

La siniestralidad vial continúa siendo una de las principales causas de muertes violentas en Quito. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pichincha concentró el 22 % de los siniestros registrados a nivel nacional entre enero y noviembre de 2025, ubicándose entre las provincias más afectadas del país.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar rutas alternas, conducir con extrema precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales del ECU 911 y entidades de control, mientras continúan las labores de atención y levantamiento de información.

