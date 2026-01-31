¿Es seguro dejar el auto en parques de Quito? Esto dicen usuarios y Municipio

Otra empresa de seguridad está a cargo de esos estacionamientos, por seis meses cobrará $1,6 millones más IVA

En el parque La Carolina hay 796 estacionamientos. Si se registra un robo, llaman al ECU-911 y se llena un formulario de incidentes.

La imagen de un Toyota sin volante, palanca de direccionales y plumas, guantera, bobinas de encendido, elevavidrios, computadora y más accesorios no deja de impactar. Delincuentes se sustrajeron esas y otras piezas del vehículo de una ciudadana china y su pareja, mientras paseaban por el parque Chaquiñán, en uno de los valles de la capital, el martes 20 de enero del 2026.

La Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que tiene a cargo la Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes (Gapev), le indicó a EXPRESO que “todos los parques metropolitanos cuentan con personal de guardianía”.

En La Carolina, norte de Quito, se oyen gritos tipo “pásame el balón”, celebraciones de gol y el pitazo de un árbitro. Paola Sarzosa, su esposo y su hija de 9 años estaban a punto de abordar su automóvil, cerca del mediodía del domingo 25 de enero. Viven en Pomasqui, en el noroccidente, y pese a los riesgos no quieren perder la costumbre de disfrutar de ese parque. Dejan su carro en el parqueadero ubicado sobre la avenida de los Shyris. “Es más seguro que estacionarlo en la Zona Azul”, afirmó.

Sarzosa tiene esa percepción porque en el estacionamiento del parque hay guardias que registran la llegada y les dan un boleto que deben entregar a la salida o pagar una multa de $15. Cada hora de estacionamiento cuesta $0,50. “La verdad sí me preocupa que se puedan llevarse o desvalijar el vehículo que tenemos gracias a nuestro trabajo. De un rato a otro los desaparecen”, comentó. E invitó a dar una vuelta por el parque. “No hay un solo policía. Los guardias únicamente están pendientes de la entrada y salida de autos”.

El impacto de videos de robo de autos, difundidos en redes sociales

Sarzosa y otros ciudadanos consultados sobre cuán seguros se sienten al dejar sus vehículos en los estacionamientos de parques recordaron un hecho: frente al portal Pinsha del Chaquiñán, en Cumbayá, la ciudadana china Yirong Ding fue víctima de delincuentes. Su carro fue desmantelado, mientras junto a su pareja y su perro daban un paseo de 40 minutos, desde las 08:10.

Todavía no saben cuánto costará repararlo, pues negocian con el dueño de un auto siniestrado del mismo modelo. “No quiero comprar repuestos de cualquier lado, lo mismo le podría pasar a otro”, expresó.

¿Hay guardias de seguridad en estacionamientos de parques de Quito? ¿Cuánto le cuesta al municipio?

Al momento, la empresa Callving brinda la seguridad de parques, tras un proceso de contratación en el catálogo electrónico del Servicio de Contratación Pública (Sercop). La inversión municipal en 105 puntos de seguridad de los parques del Distrito, por seis meses contados desde el 1 de septiembre del 2025, es de 1’694.330,73 dólares más IVA.

Hace falta seguridad al interior de los parques, en senderos

Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, manifestó que es fundamental que el Cabildo garantice la seguridad de los parques, ya que son espacios que por salud mental, inclusive, los ciudadanos necesitan visitar. Le parece que hay que revisar el trabajo de las empresas de seguridad, ya que se escucha de robos en parques como el Metropolitano.

“No solo hay que preocuparse por los autos, sino por la seguridad de familias y parejas que ingresan a senderos en el Itchimbía o Metropolitano del Sur y se exponen a robos”. Isabel Vargas/ Presidenta Federación de Barrios de Quito

Las historias de usuarios de parques en la capital

El domingo 25 de enero, el taxista Edwin Nicolalde sacaba de la cajuela de su vehículo amarillo la maleta con la ropa para jugar fútbol en La Carolina, como lo hace desde hace ya más de 10 años. “Sí me siento tranquilo dejándolo en este parqueadero, más que en la calle”, mencionó. Aunque admitió que tiene amigos a quienes les han robado objetos en el estacionamiento, porque “dan papaya”.

En el parqueadero de La Carolina, familias dejan sus vehículos para pasear en bicicleta, patines y más; así como para jugar fútbol. Gustavo Guamán/ EXPRESO

¿Hay menos robos en estos parqueaderos con la nueva empresa?

Al consultar detalles, la Epmmop precisó que desde septiembre de 2025 hasta este 15 de enero registraron 473 eventos frustrados o de emergencia en estacionamientos y parques por parte del personal de seguridad, como prevención de robos de carros y hurtos por ventanas abiertas, o atención por llaves olvidadas en el interior de los autos.

Además, ocho individuos fueron puestos en manos de la Policía Nacional, por presuntos intentos de robo.

Según la entidad, “entre 2024 y 2025 se han reducido los robos de autos en estacionamientos municipales”. En 2024 registraron nueve sucesos relacionados a robos de vehículos o autopartes en parques metropolitanos. Y en el 2025 hubo cinco. La inseguridad es un problema que aqueja al país, y Quito no ha sido la excepción, respondió la Epmmop.

Esto dice la Empresa de Obras Públicas sobre seguridad en parques quiteños

Todos los parques metropolitanos cuentan con guardias, según se indicó. Entre otros: Chaquiñán, Itchimbía, Equinoccial, Chilibulo Hauyrapungo, Las Cuadras, Bicentenario, Guangüiltagua, La Carolina, etc.

En La Carolina, Bicentenario y Carollo se han instalado “nuevos sistemas en los estacionamientos para controlar el ingreso y salida de vehículos, con tecnología de punta, similar a la que se usa en centros comerciales”.

La empresa de seguridad de los parques cuenta con una póliza de responsabilidad civil, que para activarse requiere un peritaje pormenorizado del siniestro, que permita determinar responsabilidades.

Según Obras Públicas, “los parques forman parte de la dinámica de la ciudad y, en ese sentido, los fenómenos de inseguridad que atraviesa el país se trasladan también al espacio público en general”.

