Conciertos en Quito 2026: la cartelera de artistas para febrero y marzo

El 2026 promete ser uno de los años más intensos para la música en vivo en Ecuador. Más de 40 artistas y bandas internacionales ya tienen fechas confirmadas, con conciertos programados en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Las entradas ya están disponibles, o en preventa, a través de plataformas como Ticketshow, Buen Plan y Feel the Tickets, y varias fechas ya muestran alta demanda.

Los eventos son para todos los gustos, con géneros que van desde el romántico, pasando por pop, música urbana y heavy metal. A continuación te presentamos la agenda de febrero y marzo en la capital.

Febrero inicia con una propuesta diversa. El músico argentino Kevin Johansen y el ilustrador Liniers regresan a Quito con su espectáculo que combina canciones, dibujos en vivo y humor. La presentación será el miércoles 4 de febrero, a las 20:00, en el Teatro Bolívar. Las entradas están a la venta en Buen Plan, con precios que van desde los $ 45 hasta los $ 75, sin IVA.

Alejandro Sanz y Devendra Banhart, dos estilos opuestos

El cantante español Alejandro Sanz volverá a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira por América Latina. En Quito, se presentará el 19 de febrero, a las 20:30, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los boletos, disponibles en Ticketshow, van desde los $ 30 hasta los $ 226, según la localidad.

Ese mismo mes, el folk alternativo también tendrá su espacio. Devendra Banhart llegará a la capital como solista el 19 de febrero, a las 20:00, en la Casa de la Música. Las entradas se venden en Buen Plan y cuestan entre $ 35 y $ 55.

Marzo: nostalgia, pop latino y nuevas voces

Marzo concentrará buena parte de los conciertos más esperados. El 4 de marzo, Lucero y Mijares presentarán “Hasta que se nos hizo”, un recorrido por sus carreras y colaboraciones, en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas oscilan entre $ 80 y $ 180, sin IVA.

Miguel Bosé regresará a Quito con su gira "Importante Tour", el 7 de marzo, también en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los boletos van desde los $ 48 hasta los $ 240, dependiendo de la localidad.

El pop latino tendrá un encuentro especial con Kudai y Kiruba, que compartirán escenario el 12 de marzo, a las 20:00, en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas van desde los $ 40 hasta $ 120.

Pablo Alborán llegará el 19 de marzo, a las 20:30, al mismo escenario, con precios que van desde los $ 38 hasta los $ 154.

Milo J: doble fecha en Quito

La agenda de marzo se completa con Milo J, una de las voces jóvenes más influyentes del pop urbano argentino. El artista ofrecerá dos conciertos en Quito, el 25 y 27 de marzo, a las 20:30, en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas, con IVA incluido, van desde los $ 33 hasta los $ 153, y varias localidades son numeradas.

