Quito celebra el Carnaval 2026: ¿qué actividades te esperan en la ciudad?

La agenda incluye conciertos, corsos y celebraciones barriales que se desplegarán en el centro, norte y sur de Quito

Más de 100 actividades se realizarán por el feriado de Carnaval.

Más de 100 actividades están previstas en distintos puntos de Quito para festejar el Carnaval, que este 2026 será el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

Durante los días de festejo, la capital se transformará en un escenario abierto que combinarán música, desfiles, tradición y cultura, repartidas entre parques, museos, Casas Somos y distintos espacios públicos del Distrito Metropolitano.

La agenda incluye conciertos, corsos y celebraciones barriales que se desplegarán en el centro, norte y sur de la ciudad, así como en varias parroquias rurales, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

El arranque oficial será el viernes 14 de febrero, desde las 17:00. El parque El Ejido acogerá “Rave Vive el Carnaval”, mientras que el tradicional Corso de Carnaval llegará acompañado de un concierto de música electrónica, con la participación de Paula Recalde, una de las DJ más reconocidas del país.

La fiesta continuará en el norte el 15 de febrero. Desde las 11:00, el Parque Carcelén Alto será el punto de encuentro de “Vive el Carnaval”, con un corso y un concierto de música tropical interpretado por artistas nacionales.

El sur también tendrá su espacio protagónico. El lunes 16 de febrero, a partir de las 11:00, el parque del Calzado, en el sector de San Bartolo, será sede de un espectáculo similar, esta vez con música del recuerdo y propuestas como Familia Orquesta, en un homenaje al Tex-Mex.

Carnaval con identidad en las parroquias rurales

En las parroquias rurales, el Carnaval se vivirá con sello propio e identidad cultural. En la agenda constan eventos como el Callumazo, en Pifo; el Carnaval bolivarense, en Checa; Llano Chico Vive el Carnaval 2026; y el Pase del Niño Carnavalero, en Alangasí.

Uno de los encuentros más esperados será el Carnaval de Amaguaña, considerado uno de los tres más importantes del país. La parroquia celebrará 67 años de tradición con cuatro días de festejos: el 7, 14, 15 y 17 de febrero.

El programa incluye Carnaval Nocturno, Yumbo Carnaval, corso de flores y colores, conciertos y la tradicional misa del Niñito carnavalero. En tarima estarán artistas como Adolescentes Orquesta de Venezuela, María de los Ángeles, La Vagancia y Rock N’ Ron.

Museos y cultura también entran en la fiesta

El Carnaval quiteño también tendrá una fuerte apuesta cultural. Museos, centros culturales y espacios turísticos se sumarán con la propuesta “Siéntete el Centro del Mundo”, que recreará algunos de los carnavales más emblemáticos del planeta, del sábado 14 al lunes 16 de febrero de 2026.

El recorrido incluirá representaciones del Carnaval de Venecia, en el bulevar de Naciones Unidas; de Bolivia, en el parque central de Perucho; de Brasil, en el redondel de la Atahualpa; de New Orleans, en la Plaza Foch; de Barranquilla, en la plaza central de Cumbayá; y del Carnaval de Quito, en San Blas, en la plaza Belmonte.

Con esta programación, la ciudad busca que el Carnaval se viva en las calles, reactive el espacio público y dinamice la economía local, convirtiendo a Quito en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

