Alejandro Sanz tiene 56 años.

Alejandro Sanz prepara el estreno de su musical en España

La producción cuenta con libreto de Álvaro Tato y está en fase de preproducción, según confirmó la productora

El cantautor español Alejandro Sanz prepara el estreno en Madrid del musical El alma al aire, un proyecto teatral que toma como base parte de su repertorio y que desarrolla una historia situada en un pueblo pesquero. La producción cuenta con libreto de Álvaro Tato y está en fase de preproducción, según confirmó la productora responsable del montaje.

¿De qué se trata el musical de Alejandro Sanz?

“La historia nos transporta a un pueblo pesquero donde sus personajes se enfrentarán a importantes decisiones que marcarán su destino”, explicó Stage Entertainment en un comunicado difundido este miércoles.

El musical cuenta con equipo creativo internacional y forma parte del catálogo de nuevos proyectos de la compañía, que también ha estado detrás de producciones como El Rey León, Anastasia y Cenicienta.

Alejandro Sanz se refirió al desarrollo del espectáculo en una entrevista concedida a la agencia EFE el pasado mes de octubre, tras el proceso de búsqueda del elenco. “Llevamos mucho tiempo con este proyecto, que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello”, señaló el artista.

La productora adelantó además que la obra “contará con algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Alejandro Sanz”, integradas en la narrativa del musical.

