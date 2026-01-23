Gisella Bayona y su mensaje tras dejar TC: “No es normal vivir con miedo a opinar”

El pronunciamiento se difundió días después de que se conociera su desvinculación del canal TC Televisión

La periodista Gisella Bayona se pronunció públicamente luego de su salida de TC Televisión. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que reflexiona sobre el miedo a expresar opiniones y el rol de la palabra en el ejercicio periodístico. El pronunciamiento se difundió días después de que se conociera su desvinculación del canal.

La crítica no debería interpretarse como un ataque

“Para mí, callar no es una opción y no solo como periodista sino como ser humano porque no es normal vivir con miedo a opinar, no es sano”, escribió Bayona. En el texto, la comunicadora planteó que la crítica no debería interpretarse como un ataque y que señalar los problemas forma parte de una responsabilidad cívica.

En su mensaje, Bayona sostuvo que “no se puede construir un país donde la gente tiene que bajar la voz para sobrevivir” y añadió que nombrar “lo que duele” es un derecho que no debe derivar en persecuciones. “Las autoridades no deberían sentirse ofendidas por la verdad. No deberían sentirse atacadas por la crítica porque quien señala el problema no es el enemigo”, expresó, antes de enumerar temas como la inseguridad, el hambre y la desesperanza.

La periodista también afirmó que un país donde existe temor a hablar “es un país enfermo y una sociedad enferma”, y señaló que ese escenario no se transforma persiguiendo voces, sino escuchándolas. “Por eso hablar no es una opción que elijo, es una responsabilidad que asumo, y no por quién está en el poder hoy o mañana, sino simplemente porque esa es mi naturaleza”, concluyó.

Aunque Bayona no mencionó de forma directa a su ex casa televisiva, el mensaje se publicó tras confirmarse su salida y la de otros colaboradores. El gerente general del canal, Rafael Cuesta, explicó que las desvinculaciones responden a un proceso de reducción de personal y reestructuración interna. “La industria de los medios atraviesa una fuerte crisis económica y debemos reducir gastos”, declaró, al precisar que los colaboradores recibirán lo que corresponde por ley.

¿Quién será el reemplazo de Gisella Bayona?

En paralelo, TC informó que María Caridad Dávalos ocupará el espacio que dejó Bayona en el programa Entre ellas, desde la franja matutina. La decisión se enmarca en los ajustes anunciados por la empresa, mientras el mensaje de Bayona continúa generando reacciones en redes sociales por su contenido y el momento en que fue publicado.

