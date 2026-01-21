Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC

El gerente general Rafael Cuesta confirmó que en la empresa televisiva se dio una reducción de personal

Los movimientos no se detienen en TC. Rafael Cuesta, gerente general del canal, confirmó la salida de las presentadoras Gisella Bayona y María Fernanda Perrone, quienes eran parte del espacio Entre ellas. A esta reestructuración se suma la desvinculación de Christian Rodríguez, productor del reality Soy el mejor.

Según explicó Cuesta, la decisión responde a una reducción de personal que afectó a más de 15 colaboradores de las áreas de Producción y Noticias. “La industria de los medios atraviesa una fuerte crisis económica y debemos reducir gastos. Es una situación dolorosa, pero es necesario precautelar la estabilidad de la mayoría. Todos recibirán lo que corresponde por ley, además de los beneficios del comité de empresa”, señaló.

Gustavo Navarro se queda con Wendy

Sobre el futuro de Entre ellas, el directivo adelantó que, por el momento, Gustavo Navarro estará acompañado por Wendy Rosillo. “Aún no se define quién estará desde Quito. Me han propuesto a María Caridad Dávalos”, comentó.

El programa comunitario salió al aire en 2021 con Gustavo Navarro, Gisella Bayona, María Fernanda Perrone y Rocío Cedeño, quien se jubiló en 2023.

Trabajan en nueva temporada

En cuanto a Soy el mejor, que cerró temporada el pasado 19 de diciembre con la conducción de Denisse Angulo y Jorge Heredia, el gerente confirmó que el reality continuará. “Estamos trabajando en la siguiente temporada. Hay varios productores que podrían asumir el proyecto; una de las opciones es Vicky Arce”, indicó.

Finalmente, manifestó que se vienen ajustes importantes en el formato. “Habrá nuevos concursos, no solo de baile, y se incluirá otro tipo de participantes”.

No se ha considerado nueva incorporación

Además, negó que se haya considerado llevar a TC a un presentador del Canal del Cerro, descartando así rumores que circularon en el medio sobre posibles incorporaciones.

