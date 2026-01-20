Carolina Jaume sobre su hija Rafaella: “Le daba mucha pena ser mi hija”

La actriz no esquivó su parte de responsabilidad y aceptó que el vínculo entre madre e hija se fue desgastando con el tiempo

El conflicto entre Carolina Jaume y su hija, Rafaella Pimentel, volvió a ponerse bajo los reflectores. Esta vez, fue la propia actriz quien decidió hablar sin rodeos en el programa Hackers de la farándula, de Ecuavisa, en una entrevista emitida este 20 de enero de 2026 y conducida por Lazito (Leonardo Quezada).

Durante la conversación, Jaume reconoció que toda la exposición mediática que ha rodeado su vida personal terminó afectando directamente a su hija. “Me lo dijo así, sin filtros. Que le daba mucha pena ser mi hija, que no quería ir a la escuela por todo lo que se decía de mí”, contó, dejando claro que ese momento marcó un quiebre en la relación.

La actriz no esquivó su parte de responsabilidad y aceptó que el vínculo entre madre e hija se fue desgastando con el tiempo. “Las dos tenemos responsabilidad en esto. Los problemas deberían resolverse en casa, pero se expusieron y yo tuve que defenderme”, explicó. También aseguró que, desde hace un tiempo, ha decidido mantenerse al margen de la confrontación pública y cuidar más lo que comparte.

“Sanar no es un camino recto, tiene altos y bajos”, Carolina Jaume

Jaume habló además de un periodo emocionalmente complicado a finales de 2025 e inicios de 2026, una etapa que describió como difícil, pero en la que, según dijo, logró mantenerse firme y enfocada en su proceso personal. “Sanar no es un camino recto, tiene altos y bajos”, comentó.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Lazito le preguntó qué le diría hoy a su hija. Lejos de cualquier reproche, Carolina optó por un mensaje cargado de afecto. “No hay nada que yo no pueda perdonarle. Soy su mamá y la amo con todo mi corazón. Aquí estoy, esperándola, queriendo acompañarla en sus momentos importantes”, expresó.

Las declaraciones de Jaume llegan en medio de un contexto en el que Rafaella Pimentel también ha hecho públicos sus sentimientos, lo que ha generado opiniones divididas en la farándula y en redes sociales. Mientras unos toman partido, otros recuerdan que, detrás del escándalo, hay una relación madre e hija atravesada por errores, exposición y heridas que todavía buscan sanar.

