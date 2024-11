Carolina Jaume y Nathalie Carvajal ¿Una reconciliación por likes?

El set del programa La universidad de la farándula fue donde sus presentadoras, Carolina Jaume y Nathalie Carvajal, dejaron atrás sus diferencias. Jaume fue quien tomó la iniciativa, le dio un fuerte abrazo y le entregó un ramo de flores adornado con frutillas.

Pódcast Fuera de Joda: Nathalie Carvajal destapa sus secretos en el Poder del Amor Leer más

La polémica surgió cuando Jaume se refirió en términos despectivos a la forma de vestir de Carvajal, quien, ofendida al ser comparada con una ‘dama de compañía’, habría intentado dejar el programa e incluso fue hasta la producción a ‘pedir la cabeza’ de su compañera. Jaume argumentó que se trataba de una broma pesada, de las que solo hace a sus amigos de confianza. En medio del programa no faltaron, de lado y lado, calificativos como “hipócrita” y “mentirosa”, que Silvana Torres intentaba apaciguar.

Marlon Acosta, productor del espacio, admite que ese día sí se asustó al ver el enfrentamiento, aunque ha visto este tipo de situaciones a lo largo de su carrera: “Pero esta vez eran dos personajes explosivos, por así decirlo, mucho más Carolina, quien a veces uno no sabe con qué va a salir”.

Ambos personajes son los más activos al momento de emitir sus comentarios, algunos para el gusto y otros para el disgusto de quienes siguen el programa, que diariamente se emite en el canal de YouTube Fama 90 y que, en menos de tres semanas, ha superado los 5 mil suscriptores, con alcances de entre 11 mil y 20 mil vistas.

Aunque muchos seguidores califican dichas peleas como un show, Acosta indica que, al emitirse a través de un canal en línea, se puede hablar sin filtros. La ventaja, agrega, es que los programas se vuelven virales, lo cual genera tanto buenos como malos comentarios, ya que la gente y las páginas están pendientes y suben a las redes lo que pasó.

Tanto Jaume como Carvajal, cuya amistad estuvo al filo de la navaja por las declaraciones de la primera, venden y generan. Todo lo que dicen y hacen siempre será noticia en los medios de farándula. “Las dos son polémicas; no veo a Angello Barahona ni a Mónica Carriel diciéndole algo ofensivo a una persona, ni por broma o que se les haya salido, como pasó con Carolina, quien luego del programa me dijo que todo fue una broma, ya que se llevaba bien con Nathaly”, explica Marlon.

La agenda que Jaume entregó a Salazar tendría nombres, cuentas bancarias y más Leer más

Para él, entre ambas hay una relación de amor-odio fuera del set. Se reprochan, la una le recuerda cosas a la otra; parecen niñas, dice.

Es conocido que Carolina tiene fama de abandonar los programas cuando ‘se le pelan los cables’. “No espero que lo haga. Puedo decir que Carolina es mi amiga y, cuando ha salido de algún programa, ella me ha dado sus razones; será verdad o mentira, solo ella lo sabe. No la puedo cuestionar, pero sí es algo que hablamos cuando empecé a crear La universidad de la farándula”, enfatiza el productor.

Muy aparte de los programas de los que ha salido, Marlon la considera buena en su trabajo. “Pero mucha gente piensa o está a la espera de que ella deje el programa. Como lo dije en algún momento, eso no lo tengo contemplado; pero si eso llegase a pasar, aceptaré su forma de pensar. Que me dé los motivos y los aceptaré, todo para no afectar la amistad”, recalcó el productor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!