Nathaly Carvajal: Una de las panelistas del programa de Marlon Acosta

Marlon Acosta ya tiene nuevo programa de farándula en Marca 90, una plataforma digital que se especializa en deportes, por ello cuenta con comentaristas como Vito Muñoz y Carlos Víctor Morales. El productor estará al frente de un espacio de farándula, es lo suyo. Se ha unido a un polémico elenco que incluye a Nathaly Carvajal, Carolina Jaume… y como expresa el refrán “Dios los cría y el diablo los junta” ya que por trabajo debió limar asperezas con su archienemigo.

Álex Matamoros: "Yo amo a Marián, pero no tuve el tino para preguntar" Leer más

Tienen listo el piloto y tal vez el estreno se dará este mes. Por la amistad con Emilio Pinargote con quien trabajó en 'De boca en boca', muchos creen que el presentador formará parte de la producción. No es así.

Los fans de Shakira, decepcionados

Los fans de Shakira se enojan con la cantante colombiana porque no vendrá a Ecuador como parte de la gira por Latinoamérica, Las mujeres ya no lloran World Tour. Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México son los países que visitará.

¿Por qué reaccionan así? No existen las condiciones, ya sea por la inseguridad, además por los cortes de luz y el 2025 es año electoral. Las aguas están agitadas. Además no cobra nada barato y según las malas lenguas aspiraba a más..

Atraviesa un mal momento

Alejandro Kenig le ha dado dolores de cabeza a su madre, la presentadora Marián Sabaté. Sin embargo mamá es mamá y en una fecha como la de su cumpleaños el joven músico le envió un emotivo mensaje. “

Vito Muñoz: ¿Se va o se queda en TC? Leer más

"Por más lejos que estés y aunque ya no estemos viviendo juntos me haces mucha falta y cada día que pasa pienso en ti. Sé que muchas veces no me expreso de la mejor manera para decirte lo importante que eres. Escribo este mensaje llorando porque estoy atravesando circunstancias difíciles que me cuestan superar sin ti a mi lado, aunque la vida a veces se me ponga patas arriba sé que te voy a tener siempre”.

(Te invitamos a leer: Chismes deportivos: Moi, Piero y William, los mejores del mundo)

La rubia celebró su onomástico el 1 de octubre en Estados Unidos. A su regreso se integrará al equipo de Oromartv, su nueva casa televisiva.

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!