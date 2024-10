Álex Matamoros: "Yo amo a Marián, pero no tuve el tino para preguntar"

La novatada le pasó factura a Álex Matamoros, de 'Detrás de las estrellas', que por hacerse el sabroso le planteó una pregunta irrespetuosa a Marián Sabaté tras su salida de 'Los Hackers' (Ecuavisa) y su llegada a OromarTV. Según él, el nuevo trabajo de la reina de la prensa rosa es su último cartucho. Considera que ya no puede hacer nada más en la vida.

El reportero afirma que “no hubo maldad, fue inexperiencia, yo amo a Marián, siempre la he entrevistado, no tuve el tino, no se lo dije en la forma correcta”. Es lo que alegó en su defensa antes de que le dijeran (sabrá Dios quién) que no podía dar declaraciones como si se tratara de un asunto de seguridad nacional.

Los periodistas podemos hacer consultas de todo tipo, la diferencia es la forma en la que se lo maneja o el tono que se le da. La moda es plantear la pregunta más grosera y más hiriente, supuestamente aquello los hace los mejores reporteros, aunque no sepan leer ni escribir, solo revisar el teléfono celular.

Para variar, el excompañero de la rubia presentadora, Lazito de la farándula, expresó “una falta de respeto a una primera figura y en un momento tan sensible. Se nota la maldad e inexperiencia”. Totalmente de acuerdo a que la pregunta fue desubicada, sin embargo se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la viga en el propio. ¿A qué nos referimos? En más de una ocasión se burlaron y le faltaron el respeto en 'Los Hackers' a la rubia. ¿Entonces ahí todo estaba bien porque son ellos?

Seguramente busca generar o seguir en su pelea sin tregua con la gente de ese segmento de 'De casa en casa'. Según Soraya Guerrero, está haciendo campaña para que a Álex y a otros no les den notas los famosillos locales. El refrán afirma que el sol sale para todos.

Este culebrón todavía no termina, lo lamentable sería que Álex se deje utilizar o manipular por terceras personas. Las malas lenguas responsabilizan a su compañera Silvana Torres, quien tiene fama de tirar la piedra y esconder la mano. Santa no es. Si lo permite, entonces asuma cualquier consecuencia, tampoco crea que con eso tiene el puesto seguro.

Un año de su partida

En octubre del año pasado (precisamente el 13 de ese mes) falleció la soprano Astrid Achi. Previamente fue intervenida a corazón abierto. Después surgieron otras complicaciones de salud. Murió en Solca, donde estaba hospitalizada debido a un cáncer de pulmón y a causa de la enfermedad sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su madre (Astrid Dávila) e hijas (Astrid y Viviana) ofrecerán en su memoria una misa el 13 de octubre, a las 11:00, en la iglesia Nuestra Señora del Líbano, urbanización Biblos.

Los mellizos de La Nena tienen 9 años

No fue fácil que La Nena Gutiérrez, de ‘Noticias de la mañana’, y el comentarista deportivo, Andrés Paulson, se convirtieran en padres. Debieron esperar y someterse a tratamientos. Pero nunca perdieron la esperanza ni la fe en Dios. Hace nueve años llegaron los mellizos Nicolás y Sebastián. “Le pedí tanto a Dios un hijo y me mandó dos, luego de siete años de matrimonio”, dijo en una entrevista con EXPRESIONES. “Dios los bendiga, los guíe siempre y me permita estar junto a ellos para abrazarlos, guiarlos, criarlos con amor y firmeza para que sean hombrecitos de bien, educados, respetuosos y cariñosos”.

