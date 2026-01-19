Rafaella Pimentel apuesta por la Medicina tras graduarse con buen promedio

A pesar de los conflictos familiares que ha protagonizado junto a su madre, Carolina Jaume, Rafaella Pimentel ha decidido concentrarse en lo que realmente le importa: su futuro personal y profesional.

Con tan solo 18 años, la joven acaba de culminar la secundaria con un excelente promedio. Su meta está clara: estudiar Medicina en la UEES. Aunque en su momento su padre, Xavier Pimentel, mencionó la posibilidad de que ella continuara sus estudios en el extranjero, esa opción quedó descartada por ahora.

(Te invitamos a leer: Gaby Díaz compartió con amigas y su hija en Perú)

Carolina Jaume y Rafaella Pimentel: una relación madre e hija marcada por la polémica Leer más

“Me quedo acá, no estoy como para irme”, afirmó Rafaella, quien además confesó que sueña con convertirse en Psiquiatra, aunque tampoco descarta especializarse en Ginecología. Todavía tiene tiempo para tomar una decisión definitiva.

En el plano sentimental, todo marcha viento en popa. Continúa su relación con Alejandro Tapia, su novio desde hace nueve meses. Él tiene 22 años y actualmente estudia Ingeniería en Sistemas.

El distanciamiento

​

En los últimos días el distanciamiento entre Rafaella y Carolina ha vuelto a acaparar la atención, luego de una serie de mensajes publicados por la joven.

“Las relaciones entre madres e hijas son complejas, no siempre se viven como se idealizan. Sucedió porque di una entrevista sobre el problema de una de sus exparejas. Dije algo que no le gustó. Y reaccionó como reaccionó. No le pegué nunca, y la empujé porque iba a pegarle a una compañera (entonces Rafaella era parte de Soy el mejor)”, comentó Rafaella.

Después de lo ocurrido, según Rafaella, se pidió al elenco del programa de TC que no se dijera nada por respeto y por la gravedad del asunto. En abril de 2025, su salida del reality fue justificada públicamente bajo el argumento de que sus estudios eran la prioridad

A inicios de año, Carolina manifestó estar pasando por una fuerte depresión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!