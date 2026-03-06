De historias de maltrato a nuevas familias: 13 perros buscan hogar en Quito

Quito abre jornada de adopción: conoce a los 13 perros que esperan una familia

Jacobo, Diego y 11 perros más buscan familia en Quito.. Las jornadas se desarrollarán en el Parque Inglés este 8 de marzo.

Trece perros rescatados están listos para encontrar una familia durante las brigadas de adopción que se realizarán este sábado 8 de marzo de 2026 en dos puntos de la capital. Las jornadas se desarrollarán en el Parque Inglés, en el norte de la ciudad, y en la Casa Somos Nueva Aurora, en el sur, en horario de 10:00 a 14:00.

Le invitamos a que lea: Aumento de homicidios en Quito alerta a autoridades pese a caída del 30% en robos

13 perros rescatados en Quito esperan un hogar

La iniciativa es organizada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) con el objetivo de promover la adopción responsable de mascotas y brindar una segunda oportunidad a animales que fueron rescatados de situaciones de abandono o maltrato.

Delegación de Cuba en Quito entrega sede diplomática tras declaración de non grata Leer más

Detrás de cada perro disponible para adopción hay una historia de recuperación y esperanza.

Uno de los casos es Jacobo, un cachorro de seis meses que fue rescatado de una jaula en el sur de Quito. Las condiciones en las que vivía lo volvieron desconfiado y reactivo a pesar de su corta edad. Sin embargo, tras recibir atención veterinaria y rehabilitación etológica, su comportamiento cambió notablemente. Hoy es un perro cariñoso y sociable que busca una familia.

Otro de los protagonistas es Diego, un perro de tres años que fue rescatado de un tutor que lo mantenía con el hocico amarrado con una cuerda. Diego es muy activo y enérgico, por lo que los especialistas recomiendan que sea adoptado por una familia con espacio o personas que disfruten de actividades al aire libre.

Para fomentar la adopción, los 13 perros participaron en una sesión fotográfica que ya se difunde en las redes sociales de la UBA y en su portal web oficial, donde las personas interesadas pueden conocer más detalles sobre cada animal disponible.

Adopciones de perros en Quito: cifras en 2026

En lo que va del año, la Unidad de Bienestar Animal registra 44 adopciones en Quito:

26 adopciones en en enero

18 adopciones en febrero

La institución espera superar estas cifras durante marzo mediante nuevas brigadas y campañas de sensibilización sobre la adopción responsable.

Dónde adoptar perros en Quito

Las personas interesadas también pueden visitar los centros de la UBA para conocer a los animales disponibles:

CAVRAT Calderón

Dirección: Calle de las Semillas y Pasaje 49

Horario: lunes a domingo, de 08:00 a 16:30

Disponibilidad: perros adultos

CAVRAT Quito Sur

Dirección: Francisco Fuentes y Gaspar Cujías

Horario: lunes a domingo, de 08:00 a 16:30

Disponibilidad: cachorros

Requisitos y cuidados de los animales

Todos los animales entregados en adopción cuentan con:

Vacunación completa

Desparasitación

Esterilización

Microchip de identificación

Evaluación de comportamiento

🐾🏡 #AdopcionesUBA | Un hogar responsable puede transformar su historia. Adopta con amor y compromiso. 🐶



Mira el portafolio de nuestros perritos en adopción aqui: https://t.co/WczBczzpmo



Con adopciones responsables, #QuitoRenace. pic.twitter.com/RnWdq2GQfx — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) March 6, 2026

En el caso de los perros, también reciben entrenamiento básico de obediencia, por lo que responden a comandos como sentarse o dar la patita.

Las autoridades recuerdan que adoptar no solo significa brindar un hogar, sino asumir un compromiso responsable de cuidado y bienestar a largo plazo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.