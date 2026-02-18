Abandono de perros en parque de Quito activa operativo municipal y multa por $4.820

La Unidad de Bienestar Animal intervino en San Bartolo luego de la denuncia por abandono de cachorros en un parque de Quito.

Un caso de abandono de dos cachorros en un parque del sur de Quito activó un operativo interinstitucional del Municipio durante el feriado de Carnaval. El hecho se conoció tras la difusión de videos en redes sociales, donde se observa a una adulta mayor trasladar a los canes, de características similares a la raza Husky siberiano, dentro de un costal y dejarlos en el espacio público.

Intervención en San Bartolo

Tras la circulación del material audiovisual, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) inició la recopilación de información y coordinó acciones para intervenir en el domicilio donde residían los cachorros. Dos inspectores acudieron a una vivienda ubicada en el sector de San Bartolo, en el sur de la capital, a pocos metros del parque donde ocurrió el abandono.

El operativo contó con el acompañamiento de la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y la Policía Nacional.

Hallazgos en el domicilio

En el inmueble se verificó la presencia de dos perros adultos, también similares a Husky, identificados como Toby y Gorda, progenitores de los cachorros. Según el informe oficial, los animales no estaban esterilizados ni contaban con el carnet de vacunación actualizado.

Durante la inspección se constataron condiciones de higiene y manejo que motivaron el levantamiento de un informe de flagrancia contra el tutor de los canes por tres presuntas infracciones a la normativa municipal vigente, entre ellas la falta de esterilización y el mantenimiento en condiciones inadecuadas.

El tutor indicó que se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales cuando un familiar retiró a los cachorros de la vivienda. La mujer involucrada reconoció haberlos llevado hasta el parque y dejarlos en el lugar debido a que no podía mantenerlos.

Sanciones por abandono de animales en Quito

De acuerdo con la Ordenanza Municipal sobre protección y bienestar animal, el abandono de animales de compañía está tipificado como una infracción muy grave. Esta falta contempla una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, es decir, 4.820 dólares.

Las autoridades señalaron que el proceso administrativo correspondiente se desarrolla conforme a la normativa vigente.

Dos cachorros fueron rescatados en el sur de Quito tras un caso de abandono registrado durante el feriado de Carnaval. Cortesía UBA

Los dos cachorros fueron rescatados y, según el reporte de la UBA, se encuentran en buen estado de salud. Posteriormente fueron adoptados por la familia que los auxilió. Durante una visita de seguimiento, los inspectores constataron que recibieron atención veterinaria y las primeras vacunas.

