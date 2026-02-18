Ley urgente GAD avanza: alcalde de Quito Pabel Muñoz habla de “grave error”

Comisión aprueba informe para segundo debate de la Ley de gasto de GAD y desata críticas de alcaldes

Referencia. Pabel Muñoz cuestiona la reforma al gasto de GAD y alerta sobre afectaciones a programas sociales en Quito.

Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente de Ley para regular el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador. La propuesta, que ha generado amplio debate nacional, busca reforzar la aplicación de la denominada regla fiscal del 70/30 en prefecturas y municipios.

¿Qué plantea la Ley de gasto de GAD?

El informe ratifica que el 70% del presupuesto de los GAD debe destinarse a inversión y el 30% a gasto corriente, una disposición que, según sus impulsores, apunta a priorizar obra pública y proyectos de desarrollo.

Sin embargo, la iniciativa ha recibido decenas de observaciones por parte de alcaldes y prefectos, quienes advierten que la medida podría afectar programas sociales que actualmente se contabilizan como gasto corriente, aunque —según sostienen— constituyen inversión social.

Pabel Muñoz advierte sobre despidos y afectación social

Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien a través de su cuenta en la red social X calificó la decisión legislativa como “un grave error”.

Muñoz aseguró que la reforma podría provocar desatención a grupos vulnerables y despidos masivos. Según el alcalde, solo en la capital el impacto podría traducirse en alrededor de 5.000 desvinculaciones.

“El peor de los mundos: gente sin servicio y profesionales sin empleo”, afirmó.

Señoras y señores asambleístas NO comentan un gravísimo error. Está reforma generará desatención de los grupos más desfavorecidos y masivos despidos.

Servicios que podrían verse afectados en Quito

El alcalde detalló varios programas municipales que operan bajo la categoría de gasto corriente pero que, en su criterio, constituyen inversión social directa:

Desarrollo infantil y educación inicial (Quito Wawas): atención a más de 5.000 niños y niñas de 0 a 5 años.

Unidades educativas municipales como Sebastián de Benalcázar, Antonio José de Sucre, Eugenio Espejo, Fernández Madrid, Bicentenario, Calderón y Quitumbe.

Hospital del Día del Norte y unidades de salud del centro y sur.

Programa de salud mental, con atención psicológica.

Puntos 60 y Piquito (más de 600 en Quito).

Casa Somos (más de 50 espacios comunitarios).

Comedores comunitarios.

Casa Hogar para adultos mayores en abandono.

Además, mencionó otros rubros que podrían verse comprometidos, como:

Fondos de capital semilla para emprendedores.

Subsidio al transporte municipal (Metro, Ecovía y Trolebús).

Teatros, museos, bibliotecas y centros culturales.

Debate sobre la regla 70/30 en Ecuador

Muñoz aclaró que no se opone a una regla fiscal que priorice la inversión, pero subrayó que el Municipio de Quito ya cumple con el 100% de inversión conforme a la normativa vigente. También rechazó que el debate se centre en gastos como fiestas o conciertos, señalando que estos representan un porcentaje marginal del presupuesto capitalino.

El alcalde hizo un llamado a los asambleístas para que:

Reciban a las autoridades locales y escuchen sus argumentos.

Dialoguen con los beneficiarios de los servicios sociales.

Archiven la reforma y promuevan un debate técnico sobre posibles cambios al COOTAD.

