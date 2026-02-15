Reforma al COOTAD amenaza programas de bienestar animal en Quito

La propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) genera preocupación entre autoridades y ciudadanos, al poner en riesgo los avances que ha alcanzado Quito en materia de bienestar animal y consolidar su posición como referente nacional y regional en el manejo responsable de la fauna urbana.

Restricciones presupuestarias podrían afectar programas sociales

El proyecto de reforma plantea una redefinición de la inversión social que limitaría el presupuesto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) destinan a programas sociales. De aprobarse, los servicios gratuitos que actualmente brinda la Unidad de Bienestar Animal (UBA) a miles de quiteños y sus mascotas podrían verse seriamente reducidos.

Actualmente, la UBA realiza en promedio 40.000 esterilizaciones gratuitas y 4.000 inspecciones al año, beneficiando a miles de familias y promoviendo barrios más seguros. Estas acciones representan un esfuerzo técnico y responsable para controlar la sobrepoblación animal en la ciudad.

Familias de sectores populares, las más afectadas

Los principales perjudicados serían las familias de sectores populares, para quienes los servicios gratuitos representan, en muchos casos, la única posibilidad de acceder a esterilizaciones cuyo costo en el sector privado puede alcanzar $ 150, una barrera económica que profundiza la desigualdad y limita la prevención en salud pública.

Entre 2023 y 2025, la UBA ejecutó 127.213 esterilizaciones, evitando el nacimiento de más de 1.148.000 crías de perros y gatos, muchas de las cuales podrían haber terminado en abandono. Sin este servicio, la ciudad podría enfrentar nuevamente un aumento acelerado de animales en situación de calle, con consecuencias sociales y sanitarias significativas.

Servicios esenciales en riesgo

Además de las esterilizaciones, la reforma al COOTAD afectaría otros servicios gratuitos que hoy reciben los quiteños:

Atención de denuncias por maltrato animal

Procesos de adopción responsable

Campañas de sensibilización

Control de plagas

Más de 185.000 personas participaron en charlas de sensibilización impartidas por promotores de bienestar animal, recorriendo 729 barrios prioritarios. Estos espacios han sido clave para fortalecer la tenencia responsable, incluyendo paseos diarios, uso obligatorio de collar y traílla, socialización adecuada y prevención de conductas agresivas. La reforma podría frenar este cambio cultural y afectar la convivencia entre ciudadanos y animales.

El escenario podría asemejarse al vivido durante la pandemia del COVID-19, cuando el abandono de animales de compañía se incrementó y la reproducción descontrolada se volvió evidente.

Riesgo para la salud pública

El Municipio de Quito, advierte que la reforma no solo amenaza el bienestar animal, sino también la salud pública. El aumento de animales en condición de calle eleva el riesgo de zoonosis, favorece la propagación de patógenos y puede incidir en la resistencia antimicrobiana.

Reducir el presupuesto implicaría limitar la contratación de médicos veterinarios, auxiliares, etólogos y otros profesionales que sostienen este modelo técnico de atención. Invertir en infraestructura sería insuficiente sin el talento humano necesario para garantizar los servicios a la ciudadanía.

