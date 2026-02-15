Expreso
  Quito

robo en Quito
Referencial. Los delincuentes ingresaron a la cafetería para sustraer las pertenencias de los clientes.freepik

Quito: Asalto armado en cafetería de Cumbayá quedó grabado en video

Los asaltantes ingresaron con cascos y armas de fuego para asaltar a los clientes en Cumbayá

Un asalto a mano armada quedó registrado por cámaras de seguridad en una cafetería ubicada en la zona comercial de Cumbayá, en el Valle de Quito. El hecho ocurrió en cuestión de minutos y generó preocupación entre moradores y comerciantes del sector.

Delincuentes amenazaron a los clientes 

En las imágenes se observa cómo varios sujetos, vestidos de negro y con cascos de seguridad, irrumpen en el local. Bajo amenazas y portando armas de fuego, amedrentaron a clientes y empleados, a quienes despojaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo. El atraco duró menos de dos minutos.

Según el reporte policial, tras la alerta se coordinaron acciones para rastrear los dispositivos móviles sustraídos; sin embargo, los delincuentes apagaron los equipos para evitar su localización.

Los uniformados mantienen operativos para identificar a los responsables y ubicar la motocicleta en la que huyeron, de igual forma están revisando las cámaras de la zona para identificarlos.

Incremento de la inseguridad

Habitantes de la zona solicitan mayor presencia policial ante el incremento de hechos delictivos.

Según un levantamiento de información de la Cámara de Comercio de Quito, el 65% de los delitos registrados en la capital involucran la participación de motocicletas.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que, desde inicios de año, ha reforzado los operativos de control dirigidos a conductores de motos.

De acuerdo con cifras de la entidad, en los primeros 15 días de enero más de 30 motociclistas fueron sancionados por distintas infracciones. Entre las más recurrentes constan circular con dos personas a bordo y conducir vehículos en mal estado mecánico.

