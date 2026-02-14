Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

Tasa de recolección de basura en edificios: impacto del nuevo esquema de cobro en Quito

El nuevo esquema de cobro de residuos afecta la recolección en departamentos múltiples de Quito.

El cambio en el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en Quito continúa generando debate y preocupación, especialmente entre los residentes de edificios y condominios que comparten un solo medidor de agua.

Desde febrero de 2026, la tasa dejó de cobrarse en la planilla eléctrica y pasó a la factura de agua potable, una modificación que, para algunos usuarios, ha representado incrementos de hasta el 300 % —e incluso denuncias de alzas superiores al 2.300 %— en comparación con lo que pagaban anteriormente.

Pero, ¿qué significa realmente este nuevo esquema para quienes viven en inmuebles con múltiples departamentos y un solo medidor?

Un cambio de facturación que modifica el cálculo

Autoridades municipales explicaron que el ajuste no es, en la mayoría de casos, un error de cálculo, sino el resultado de un nuevo modelo: la TRB ahora está vinculada directamente al consumo de agua.

En términos prácticos, quien más agua consume, más paga por la recolección de basura.

Según cifras oficiales del Municipio:

El 50 % de los usuarios paga lo mismo o menos que antes.

Del 50 % que registra incrementos:

60 % asume entre 1 y 5 dólares adicionales.

18 % paga entre 5 y 10 dólares más.

8 % enfrenta aumentos de entre 10 y 15 dólares.

Sin embargo, estas estadísticas no reflejan completamente la realidad de ciertos casos particulares, como los edificios con un solo medidor.

El impacto directo en edificios con un solo medidor

En condominios y edificios donde el consumo de agua se consolida en un único medidor, el sistema suma el gasto total de todas las unidades habitacionales. Esto provoca que el inmueble sea ubicado en una categoría de mayor consumo y, por tanto, se le asigne una tasa de basura más alta.

Aunque luego el valor se divida entre los departamentos, el monto global ya está inflado por el consumo agregado. El resultado:

Incremento significativo en la planilla de agua.

Afectación en el cálculo de alícuotas.

Aumento de gastos comunes y mantenimiento. En algunos casos, el rubro de basura supera incluso el valor del consumo de agua.

Este efecto ha golpeado especialmente a edificios antiguos o conjuntos que nunca individualizaron sus medidores.

¿Errores o efecto del nuevo modelo?

El Municipio anunció que a finales de febrero se realizará un análisis del proceso para evaluar técnicamente el impacto real del cambio. Si se detectan fallas técnicas o inconsistencias en la facturación, se aplicarán correcciones.

No obstante, desde el Municipio se insiste en que la mayoría de los incrementos responden al nuevo esquema de distribución del costo y no a errores administrativos.

La concejala Analía Ledesma sostuvo que la solución no necesariamente pasa por regresar al modelo anterior, sino por garantizar que los valores reflejen correctamente el consumo real de agua. Aunque reconoció que volver al cobro mediante la planilla eléctrica sería la salida más sencilla, advirtió que no existe garantía de que el Ejecutivo respete el convenio previo con la Empresa Eléctrica Quito.

Las alternativas que analiza el Municipio

Ante la presión ciudadana, el Municipio evalúa dos posibles caminos:

Volver al cobro en la planilla eléctrica

Se buscaría retomar el esquema anterior mediante diálogo con la Empresa Eléctrica Quito. Sin embargo, esta opción depende de decisiones que no están exclusivamente en manos del Cabildo. Revisar y ajustar casos específicos. Tras la evaluación técnica, podrían introducirse correcciones puntuales en situaciones complejas, como:

Edificios con un solo medidor.

Consumos atípicos.

Además, como medida estructural, se analiza avanzar hacia la individualización de medidores de agua, lo que permitiría que cada departamento pague la TRB de forma proporcional a su consumo real y evitaría distorsiones en inmuebles compartidos.

Para quienes viven en estas condiciones, el nuevo esquema implica:

Mayor exposición a incrementos abruptos.

Impacto en gastos comunes y administración.

Necesidad de evaluar la viabilidad técnica y económica de instalar medidores individuales.

