Cuatro planes en Quito para superar el despecho durante San Valentín

Conciertos, exposiciones, clases de cocina y una fiesta son algunas de las opciones para solteros que ofrece la capital

Aprender a elaborar cócteles junto a otros solteros es una de las propuestas que se llevan a cabo en la capital.

En Quito, San Valentín ya no se limita a las cenas románticas: la ciudad se llena de planes pensados también para solteros, despechados o quienes simplemente quieren celebrar el amor desde otros ángulos. Música, fiestas temáticas, coctelería y arte se combinan para ofrecer opciones donde lo importante no es el estado sentimental, sino las ganas de salir, compartir y pasarla bien.

Uno de los eventos centrales es el concierto sinfónico “La Gata Bajo la Lluvia”, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre. El espectáculo propone un viaje por baladas pop de los años 80, con temas popularizados por artistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Amanda Miguel. Las canciones, entre las cuáles están icónicos temas del desamor como 'Así no te amará jamás', cobran nueva vida a través de arreglos sinfónicos interpretados por Alexandra Cabanilla, Viviana González y Débora Riquelme junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, en una noche cargada de nostalgia y emoción.

El concierto tendrá lugar en el emblemático Teatro Nacional Sucre el sábado 14 de febrero a las 18:00. El costo es de: $ 10 y $ 15 según la localidad.

Una nutrida agenda

Para quienes prefieren una noche más social y sin formalidades, aparece la Fiesta Semáforo en Community Hostel Quito. La idea es sencilla: usar un color para mostrar el estado sentimental —rojo en pareja, amarillo “complicado” y verde soltero— y dejar que la música, los tragos y el ambiente hagan el resto. Con entrada gratuita el 13 de febrero, la propuesta, que arranca a las 19:00, apuesta por el humor y el baile como excusa para romper el hielo y conocer gente nueva.

Otra opción para salir del plan tradicional es la Cocktail Class Solteros, una experiencia que mezcla aprendizaje, fiesta y nuevas conexiones en un solo evento. La propuesta invita a quienes llegan sin pareja —o simplemente con ganas de algo distinto— a participar en una clase práctica donde los asistentes aprenderán a preparar varios cócteles mientras comparten la barra y rompen el hielo entre risas y brindis.

La noche continúa con una chiva por el Centro Histórico, pensada para mantener el ambiente festivo y recorrer la ciudad con música, antes de pasar a un after party con DJ y barra libre. El evento se realizará el viernes 13 desde las 19:00 en la Casa de Experiencias Quito, ubicada en Venezuela S1-26 y Rocafuerte. El costo es de $ 50.

El arte también entra en la lista con “Sígueme, sígueme”, una exposición colectiva que reúne obras de más de 60 artistas y que cuestiona el amor, el deseo y las formas actuales de conectar. La muestra se inaugura el 14 de febrero a las 18:00 en Spacio Cultural, ubicado en las calles Luis Felipe Borja y Av.Tarqui, e incluirá un set del DJ Sonidomakas para festejar, posterior a la inauguración.

