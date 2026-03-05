Residencias universitarias: ¿qué cambia con la reforma al decreto 182 de Noboa?

Nuevo modelo asigna recursos a Infraestructura y define ejecución y uso de residencias en universidades públicas

Daniel Noboa presenta el programa de residencias universitarias junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, el 14 de noviembre de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 4 de marzo de 2026 una reforma al Decreto Ejecutivo 182 que modifica el modelo de ejecución del programa Residencia Universitaria, destinado a construir alojamientos para estudiantes de universidades públicas del país. La medida redefine cómo se asignan recursos, quién ejecuta las obras y cómo se administrarán las residencias.

El nuevo decreto establece que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura transferirá los recursos necesarios al Ministerio de Infraestructura y Transporte, entidad que asumirá la contratación, análisis y ejecución de las obras relacionadas con la construcción, rehabilitación o adecuación de residencias estudiantiles.

Según el documento oficial, los recursos entregados deberán usarse exclusivamente para el desarrollo del programa y no podrán destinarse a otros fines dentro del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Reforma al Decreto 182 redefine ejecución del programa Residencia Universitaria

El texto del decreto señala que, una vez definidas las instituciones beneficiarias, el Ministerio de Educación será el encargado de planificar y supervisar el programa, mientras que el Ministerio de Infraestructura ejecutará directamente los proyectos de construcción.

En ese proceso también se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas la adopción de modelos de gestión fiscal para garantizar que la ejecución del programa respete las normas del sistema nacional de contratación pública y la programación presupuestaria vigente.

El decreto además establece que los estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas a nivel nacional serán los beneficiarios directos de estas residencias estudiantiles.

Cómo se construirán y administrarán las residencias estudiantiles

La reforma también incorpora un nuevo artículo que regula la ejecución, entrega y administración de las residencias universitarias una vez terminadas las obras. Para ello, el Ministerio de Infraestructura y Transporte pondrá las edificaciones a disposición de las universidades beneficiarias.

Antes de iniciar la construcción, ambas instituciones deberán firmar convenios de cooperación interinstitucional que permitan habilitar el uso de los espacios y definir responsabilidades durante el desarrollo del proyecto.

“El Ministerio de Infraestructura y Transporte pondrá las obras a disposición de las universidades, para lo cual se deberá suscribir cooperación interinstitucional”, señala el documento del decreto reformado.

Universidades administrarán residencias tras la entrega oficial

Una vez concluidas las obras, las residencias universitarias serán entregadas formalmente a cada institución de educación superior mediante actas de entrega-recepción, lo que permitirá que las universidades administren directamente estos espacios.

El decreto también establece que la operación y mantenimiento de las residencias será responsabilidad de la institución educativa beneficiaria, en el marco de sus funciones académicas y de bienestar estudiantil.

“La administración, operación y mantenimiento de las residencias universitarias corresponderá a la institución de educación superior beneficiaria”, indica el texto reformado.

Financiamiento internacional y ajustes a proyectos ya presentados

La reforma también abre la puerta a que el programa pueda recibir financiamiento complementario de cooperación internacional o inversión privada para fortalecer su ejecución.

El decreto aclara que estos recursos no formarán parte del financiamiento ordinario del programa, sino que tendrán carácter adicional y deberán gestionarse mediante mecanismos coordinados entre el Ministerio de Educación y las universidades beneficiarias.

Además, los proyectos que ya fueron presentados por universidades o escuelas politécnicas podrán ser revisados por el Ministerio de Educación, que podrá solicitar ajustes para que se adapten al nuevo modelo de ejecución establecido en el decreto.

