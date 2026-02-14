Marcelo Dotti Almeida, histórico político y analista de Quito, fallece a los 84 años

Marcelo Dotti Almeida murió a los 84 años. Su legado político y mediático será recordado en Ecuador

Marcelo Dotti Almeida, exdiputado y analista político, falleció a los 84 años dejando un legado en la política ecuatoriana.

Quito despide a una de sus voces políticas más influyentes. Marcelo Dotti Almeida, abogado, exdiputado y analista político, falleció este 14 de febrero de 2026 a los 84 años, dejando atrás una carrera marcada por la participación legislativa y el análisis crítico en medios de comunicación.

Velorio y ceremonia fúnebre

De acuerdo con información de sus familiares, el velorio se lleva a cabo desde las 11:00 en la Funeraria Casa Girón, en Quito. Posteriormente, se realizará una misa a las 12:00 en la capilla superior del mismo establecimiento antes del sepelio.

Trayectoria política de Marcelo Dotti Almeida

Dotti inició su carrera política en la Democracia Popular y más tarde se vinculó al Partido Social Cristiano. Entre las décadas de 1980 y 1990, participó activamente en procesos legislativos y constituyentes, desempeñándose como diputado nacional y representante de la provincia de Pichincha.

En 1997, fue delegado a la Asamblea Constituyente y posteriormente elegido como miembro del Parlamento Andino, siendo uno de los pocos representantes socialcristianos de su época en ese organismo internacional.

Durante más de dos décadas, Marcelo Dotti Almeida condujo La Voz de la Gente en Radio Sucesos. Tomada de la red social X

Analista y comunicador reconocido

Además de su trabajo político, Dotti desarrolló una amplia trayectoria en medios de comunicación. Fue analista en Radio Visión y durante más de 20 años condujo el programa La Voz de la Gente en Radio Sucesos, un espacio que fomentaba la participación ciudadana y el debate crítico sobre la política nacional.

Su opinión franca y directa lo convirtió en una referencia para el análisis político en Ecuador, siendo especialmente crítico de decisiones del correísmo, incluyendo la normativa sobre comunicación impulsada durante el gobierno de Rafael Correa, a la que calificó como una amenaza para la libertad de expresión.

Legado y reconocimiento

Distintas figuras políticas y sociales han expresado su pesar por la partida de Dotti, destacando su compromiso con la democracia y la libertad de expresión. Su trayectoria como legislador y analista consolidó su reputación como un referente del pensamiento político ecuatoriano.

