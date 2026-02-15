Quito: Siniestro de tránsito en la Simón Bolívar deja cuatro heridos

Un siniestro registrado este 15 de febrero en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Gualo, dejó cuatro personas afectadas.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 15 de febrero en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Gualo, en el norte de Quito, generando congestión vehicular en uno de los corredores de mayor circulación de la capital.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó, a través de sus canales oficiales, que su personal acudió de inmediato al lugar para atender la emergencia. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas por el accidente de tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas del siniestro ni la gravedad de las lesiones de los involucrados. Sin embargo, la vía permaneció parcialmente habilitada mientras los equipos de socorro realizaban labores de atención, evaluación y control en el sitio.

La avenida Simón Bolívar es considerada una de las arterias viales con mayor flujo vehicular en Quito, por lo que este tipo de incidentes suele provocar importantes retrasos en la movilidad, especialmente en horas de alta circulación.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍Sector: Gualo

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: carriles derecho y central

🔄 Sentido: sur-norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/N4GGKYnDZR — AMTQuito (@AMT_Quito) February 15, 2026

Otro siniestro en el norte de Quito

En un hecho separado, en el sector de Carcelén también se registró un siniestro de tránsito sobre la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido sur–norte. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el cierre de los carriles central e izquierdo mientras se atendía la emergencia.

Según la entidad municipal, en este segundo incidente no se registraron personas heridas.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad, especialmente en vías de alto tráfico como la avenida Simón Bolívar y la Galo Plaza Lasso, con el fin de prevenir nuevos accidentes de tránsito en Quito.

Se recomienda a los conductores informarse a través de los canales oficiales sobre el estado de las vías y planificar rutas alternas en caso de cierres o congestión vehicular.

