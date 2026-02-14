Carnaval 2026 en Quito: guía de eventos, conciertos y museos con entradas a $ 1
Consulta la programación completa del Carnaval en Quito, desde desfiles hasta conciertos y planes culturales para disfrutar
Quito ya se viste de fiesta para el feriado de Carnaval 2026. Del 14 al 17 de febrero, la capital ecuatoriana ofrecerá una amplia agenda de entretenimiento que incluye desfiles, conciertos, museos a $ 1 y recorridos gratuitos por monasterios y conventos históricos.
Desfiles y corsos en Quito
La programación se desarrollará en distintos puntos del Distrito Metropolitano, con música en vivo y representaciones de carnavales tradicionales de todo el mundo.
Yumbo Carnaval – Amaguaña: sábado 14 de febrero
Carnaval de Venecia – Bulevar Naciones Unidas: sábado 14 de febrero, 16:00 a 21:00
Carnaval de Bolivia – Parque Central de Perucho: sábado 14 de febrero, 11:00 a 16:00
Carnaval de Brasil – Redondel de la Atahualpa (sur): sábado 14 de febrero, 13:00 a 18:00
Carnaval Quiteño – Plaza San Francisco: domingo 15 de febrero
Suena Carnavalito – Plaza Quitumbe: domingo 15 de febrero
Carnaval de New Orleans – Mardi Gras – Plaza Foch: domingo 15 de febrero, 15:00 a 20:00
Carnaval de Barranquilla – Plaza Central de Cumbayá: domingo 15 de febrero, 15:00 a 20:00
Corso de Flores y Colores – Amaguaña: domingo 15 de febrero
Carnaval de Quito – Plaza Belmonte (San Blas): lunes 16 de febrero, 15:00 a 20:00
Corso de Carnaval – Bulevar 24 de Mayo: lunes 16 de febrero
Suena DJ El Ejido – Parque El Ejido: martes 17 de febrero
Suena DJ Cochapamba: martes 17 de febrero
Misa del Niñito Carnavalero – Amaguaña: martes 17 de febrero
Conciertos para todos los estilos
La música en vivo será protagonista en diferentes zonas de Quito. La programación incluye:
Sábado 14 de febrero – Parque El Ejido
Rave Vive el Carnaval desde las 17:00
Artistas: Miut, Julio Díaz, Alfredo Maldonado, Kathe, Loaiza y Diego Narváez
Domingo 15 de febrero – Parque Carcelén Alto
Vive el Carnaval desde las 11:00
Presentaciones: Combo Pachanguero, Chicas Dulces, Kev Santos, Papaya Dada y Ktleya
Lunes 16 de febrero – Parque del Calzado
Vive el Carnaval desde las 11:00
Artistas: Karla Kanora, Nathaly, Fabel, Renato Abad, La Familia Orquesta, Trío Los Garles y Cecy Narváez
Museos a $ 1 y recorridos culturales gratuitos
Para quienes prefieren un plan más cultural, cuatro museos municipales ofrecerán entradas a USD 1:
14 y 15 de febrero: Museo de la Ciudad y Museo del Carmen Alto
16 de febrero: Museo Interactivo de Ciencia (MIC)
17 de febrero: Yaku Parque Museo del Agua
Además, del 14 al 17 de febrero, se abrirán gratuitamente espacios históricos en monasterios y conventos de Quito, con acceso limitado mediante registro en el portal oficial del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP):
- Sábado 14: Convento e iglesia de Santo Domingo
- Domingo 15: Monasterio e iglesia de Santa Clara de Asís
- Lunes 16: Convento e iglesia de San Francisco
- Martes 17: Monasterio e iglesia de La Inmaculada Concepción