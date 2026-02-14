Carnaval 2026 en Quito: guía de eventos, conciertos y museos con entradas a $ 1

Consulta la programación completa del Carnaval en Quito, desde desfiles hasta conciertos y planes culturales para disfrutar

Quito se llena de alegría y color con la celebración del Carnaval 2026.

Quito ya se viste de fiesta para el feriado de Carnaval 2026. Del 14 al 17 de febrero, la capital ecuatoriana ofrecerá una amplia agenda de entretenimiento que incluye desfiles, conciertos, museos a $ 1 y recorridos gratuitos por monasterios y conventos históricos.

Desfiles y corsos en Quito

La programación se desarrollará en distintos puntos del Distrito Metropolitano, con música en vivo y representaciones de carnavales tradicionales de todo el mundo.

Yumbo Carnaval – Amaguaña: sábado 14 de febrero

Carnaval de Venecia – Bulevar Naciones Unidas: sábado 14 de febrero, 16:00 a 21:00

Carnaval de Bolivia – Parque Central de Perucho: sábado 14 de febrero, 11:00 a 16:00

Carnaval de Brasil – Redondel de la Atahualpa (sur): sábado 14 de febrero, 13:00 a 18:00

Carnaval Quiteño – Plaza San Francisco: domingo 15 de febrero

Suena Carnavalito – Plaza Quitumbe: domingo 15 de febrero

Carnaval de New Orleans – Mardi Gras – Plaza Foch: domingo 15 de febrero, 15:00 a 20:00

Carnaval de Barranquilla – Plaza Central de Cumbayá: domingo 15 de febrero, 15:00 a 20:00

Corso de Flores y Colores – Amaguaña: domingo 15 de febrero

Carnaval de Quito – Plaza Belmonte (San Blas): lunes 16 de febrero, 15:00 a 20:00

Corso de Carnaval – Bulevar 24 de Mayo: lunes 16 de febrero

Suena DJ El Ejido – Parque El Ejido: martes 17 de febrero

Suena DJ Cochapamba: martes 17 de febrero

Misa del Niñito Carnavalero – Amaguaña: martes 17 de febrero

Conciertos para todos los estilos

La música en vivo será protagonista en diferentes zonas de Quito. La programación incluye:

Sábado 14 de febrero – Parque El Ejido

Rave Vive el Carnaval desde las 17:00

Artistas: Miut, Julio Díaz, Alfredo Maldonado, Kathe, Loaiza y Diego Narváez

Domingo 15 de febrero – Parque Carcelén Alto

Vive el Carnaval desde las 11:00

Presentaciones: Combo Pachanguero, Chicas Dulces, Kev Santos, Papaya Dada y Ktleya

Lunes 16 de febrero – Parque del Calzado

Vive el Carnaval desde las 11:00

Artistas: Karla Kanora, Nathaly, Fabel, Renato Abad, La Familia Orquesta, Trío Los Garles y Cecy Narváez

Museos a $ 1 y recorridos culturales gratuitos

Para quienes prefieren un plan más cultural, cuatro museos municipales ofrecerán entradas a USD 1:

14 y 15 de febrero: Museo de la Ciudad y Museo del Carmen Alto

16 de febrero: Museo Interactivo de Ciencia (MIC)

17 de febrero: Yaku Parque Museo del Agua

Además, del 14 al 17 de febrero, se abrirán gratuitamente espacios históricos en monasterios y conventos de Quito, con acceso limitado mediante registro en el portal oficial del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP):

Sábado 14: Convento e iglesia de Santo Domingo

Domingo 15: Monasterio e iglesia de Santa Clara de Asís

Lunes 16: Convento e iglesia de San Francisco

Martes 17: Monasterio e iglesia de La Inmaculada Concepción

