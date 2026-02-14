Menor fue encontrado en billar durante operativo nocturno en el sur de Quito

Macrooperativos en el sur de Quito dejan un menor hallado en billar y cuatro locales clausurados

Las autoridades retiraron armas blancas y licor sin registro sanitario durante los controles ejecutados la noche del viernes.

Un menor de edad fue hallado al interior de un billar durante los macrooperativos interinstitucionales ejecutados la noche del viernes 13 de febrero en el sur de la capital. La jornada concluyó con cuatro establecimientos clausurados, el decomiso de productos ilegales y sanciones de tránsito, como parte de la estrategia municipal ‘Control en Quito’.

Operativos en Eloy Alfaro y Quitumbe

Las acciones se desarrollaron entre las 19:30 y las 00:00 en sectores priorizados de las administraciones zonales Eloy Alfaro y Quitumbe. En total, 122 funcionarios participaron en el despliegue articulado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador.

Además de las inspecciones a locales, se ejecutaron operativos CAMEX (Control de Armas, Municiones y Explosivos), liderados por las Fuerzas Armadas como parte del componente preventivo y disuasivo.

Resultados: clausuras, sanciones y decomisos

Durante la jornada se inspeccionaron 13 establecimientos. Las autoridades informaron los siguientes resultados:

Cuatro locales clausurados por no contar con la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE): tres billares y una licorería.

Ocho actos de inicio sancionador: seis licorerías y dos billares.

Un establecimiento fue detectado operando pese a estar previamente clausurado, lo que agrava su situación legal.

En un centro de tolerancia, una trabajadora sexual presentó una fotografía de carnet como documento de identificación, irregularidad observada por las autoridades.

En el componente de seguridad ciudadana, aproximadamente 400 personas fueron verificadas a través del Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional (SIIPNE), que permite consultar información en tiempo real.

Asimismo, se retiraron de circulación tres armas blancas, se decomisaron 700 unidades de cigarrillos y 30 litros de licor sin registro sanitario, productos que incumplían la normativa vigente.

Sanciones de tránsito durante el operativo

La AMT emitió siete citaciones por infracciones como mal estacionamiento, no portar licencia, uso de láminas polarizadas, deficiencias en el sistema de luces y circulación sin placas.

Pese a la fuerte lluvia registrada durante la noche, los equipos interinstitucionales mantuvieron el despliegue sin interrupciones.

Controles se intensificarán por Carnaval

El Municipio informó que se desplegará un operativo integral especial durante el feriado de Carnaval, con el objetivo de reforzar el orden público, el control de establecimientos y la seguridad en el espacio público.

Las autoridades señalaron que estos macrooperativos continuarán ejecutándose de forma permanente en sectores estratégicamente priorizados del Distrito Metropolitano, como parte de la política de control y prevención en el sur de Quito.

