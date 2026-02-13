Robo en Cumbayá: mujeres amenazaban a jóvenes cerca a una universidad

Las dos mujeres aseguraban que eran parte de la organización delictiva Los Choneros

En el operativo, la Policía detuvo a un hombre implicado en el robo a estudiantes e Cumbayá.

Una alerta ciudadana permitió a la Policía intervenir ante un nuevo caso de robo a estudiantes en Cumbayá, al oriente de Quito, en las inmediaciones de una universidad de la zona.

Según el reporte oficial, tres personas que se movilizaban en un vehículo negro abordaban a jóvenes para despojarlos de sus pertenencias bajo amenazas de muerte.

De acuerdo con la Policía, dos mujeres eran quienes se acercaban directamente a las víctimas. Las intimidaban asegurando pertenecer a la organización delictiva Los Choneros y advertían que, si no entregaban sus objetos de valor, atentarían contra sus vidas.

Bajo esa presión, los estudiantes entregaban sus teléfonos, computadoras y otras pertenencias.

Tras recibir la alerta, el 12 de febrero de 2026, unidades policiales iniciaron una persecución ininterrumpida desde Cumbayá que terminó en El Inca.

En el operativo fue aprehendido un hombre, quien presuntamente participó en el asalto minutos antes. Las dos mujeres lograron huir.

Una de las implicadas tiene detenciones por robo

Durante el procedimiento se recuperaron tres teléfonos celulares y se retuvo el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, el cual quedó bajo custodia para las investigaciones. Además, la Policía informó que cuenta con videos y otras evidencias que vincularían a los implicados con estos hechos.

Uno de los datos que más llama la atención es que una de las mujeres involucradas registra nueve antecedentes y seis detenciones previas por el delito de robo, según informó la Policía.

Las autoridades también confirmaron que, antes de este operativo, ya habían recibido al menos tres alertas sobre robos similares en la zona, lo que refuerza la hipótesis de que los sospechosos estarían operando de manera recurrente en los alrededores de centros educativos de Cumbayá.

