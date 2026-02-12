Tasa de recolección de basura en Quito: 50 % de usuarios paga más por el servicio

Según el alcalde, el 60 % paga entre 1 y 5 dólares más y el 18 % entre 5 y 10 dólares adicionales

A la Epmaps llegan los usuarios que tienen cobros altos en la tasa de recolección de basura.

El malestar por el incremento en la tasa de recolección de basura (TRB), que desde febrero de 2026 se cobra a través de la planilla de agua potable, continúa en Quito. Usuarios han reportado aumentos de hasta el 300 % en comparación con lo que pagaban anteriormente cuando el rubro se incluía en la factura eléctrica.

Frente a las quejas, el alcalde, Pabel Muñoz, aseguró este 12 de febrero de 2026 en una entrevista con el medio digital Primera Plana, que el Municipio está procesando los reclamos, aunque sostuvo que, en la mayoría de casos, los valores no responden a errores de cálculo.

Recalcó que la decisión del Gobierno de impedir que la tasa se siga cobrando en la planilla de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), ahora le pasa factura a los ciudadanos.

“El cambio redujo el número de abonados sobre los cuales se distribuye el costo del servicio”, explicó. Mientras la EEQ cuenta con 1,2 millones de clientes, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) tiene más de 700.000.

Según mencionó el Alcalde, la mitad de los usuarios paga lo mismo o menos que antes, mientras que la otra mitad registra incrementos. De ellos, el 60 % paga entre uno y cinco dólares más; el 18 % entre cinco y diez dólares adicionales; y el 8 % entre 10 y 15 dólares extras.

Muñoz señaló que al finalizar febrero se realizará una “autopsia” del proceso para contar con un diagnóstico detallado de los cobros. Recordó que la tasa está vinculada al consumo de agua, por lo que quienes registran mayores consumos pagan más. En ese grupo se encuentran varios condominios y edificios que cuentan con un solo medidor de agua, lo que eleva el valor asignado.

¿Se puede retomar el cobro en la planilla de luz?

En ese contexto, el Alcalde insistirá en que el Gobierno permita retomar el cobro a través de la planilla de luz, mecanismo que estuvo vigente durante años. Indicó que ha habido acercamientos desde que se anunció el cambio, pero recordó que el Ejecutivo ya anticipó que no respetará el convenio con la EEQ.

“La salida más fácil sería volver al esquema anterior”, afirmó, aunque reconoció que no puede garantizar que exista una solución inmediata. Si tras la revisión se detectan errores en el cálculo, estos serán corregidos; sin embargo, reiteró que en la mayoría de casos los valores responden a la nueva forma de distribución del costo.

El impacto financiero también preocupa al Cabildo. Según Muñoz, solo en los dos meses en que no se cobró la tasa, el Municipio dejó de percibir 12 millones de dólares. “¿Tenía sentido el cambio?”, cuestionó.

En paralelo, el Municipio analiza alternativas para el caso de edificios y condominios, y plantea como medida de corto plazo avanzar en la individualización de medidores de agua.

