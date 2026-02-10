"No se hará ninguna revisión del cobro", dice Pabel Muñoz sobre la tasa de basura

Desde febrero, la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla del agua

Pabel Muñoz habló este 10 de febrero de 2026 sobre el cobro de la tasa de recolección de basura.

El elevado cobro de la tasa de recolección de basura (TRB), reportado por ciudadanos, sigue generando malestar en Quito. En algunos casos, los usuarios reportan incrementos de hasta el 300 % en comparación con lo que pagaban anteriormente, lo que ha provocado una ola de quejas en redes sociales y chats barriales.

Uno de los reclamos fue publicado por Luz Elena Coloma en su cuenta de X, donde señaló que su factura registraba $ 37 por consumo de agua y $ 161 por concepto de recolección de basura. “¿Así mismo es?”, cuestionó.

Otros usuarios también han difundido facturas en las que el valor de la tasa de basura iguala o incluso supera al del consumo de agua. Por ejemplo, se reportan planillas con $ 25 en agua y $ 18 en basura, o $ 39 en desechos frente a $ 34 por agua potable.

En conjuntos habitacionales, vecinos aseguran que el incremento alcanza hasta el 300 %.

Ante estos reclamos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró este 10 de febrero de 2026 que no se realizará ninguna revisión del cobro al menos hasta finalizar el mes.

Explicó que es necesario contar con toda la facturación mensual para tener un diagnóstico completo. “Solo teniendo toda la facturación del mes veremos si hay errores y se corregirá. Hasta el momento no hemos detectado errores”, afirmó.

Muñoz señaló que lo que sí se ha evidenciado es la sorpresa de los ciudadanos, ya que la tasa de basura, que históricamente se cobraba en la planilla de luz, ahora se incluye en la del agua. Cuestionó la decisión del Gobierno central de prohibir que este cobro continúe realizándose a través de la factura eléctrica y calificó la medida como arbitraria.

“El cobro siempre se hizo en la planilla de luz, nunca hubo un problema. Teníamos un convenio y nos lo cortaron de manera arbitraria”, sostuvo el alcalde, al tiempo que aseguró que el valor del servicio no ha cambiado.

Más inconvenientes en conjuntos y edificios

Explicó que antes la tasa se distribuía entre 1,2 millones de medidores de energía eléctrica, mientras que ahora se reparte entre más de 700.000 medidores de agua, lo que provoca incrementos en ciertos casos. Según las estadísticas municipales, seis de cada diez usuarios pagan lo mismo o menos que antes.

Desde el 1 de febrero, Muñoz aseguró que ha monitoreado los reclamos y, hasta el 9 de febrero, el 21 % de las llamadas recibidas reporta valores considerados altos.

Según dijo, los mayores inconvenientes se presentan en edificios con un solo medidor de agua para varios departamentos, ya que el cobro se calcula con base en el consumo total.

Finalmente, el alcalde criticó a concejales que, según dijo, han politizado el tema, y recordó que la ciudad dejó de percibir $ 12 millones debido a que la tasa no se cobró durante dos meses.

Recalcó que el esquema actual se mantendrá íntegro hasta finales de febrero, cuando se realizará una evaluación para determinar si se requieren ajustes.

