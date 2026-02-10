Volcamiento de camión provoca cierre parcial y tráfico en la Simón Bolívar

El siniestro de tránsito generó complicaciones en la movilidad en uno de los principales ejes viales de Quito

Un camión se volcó la mañana de este 10 de febrero de 2026 en la av. Simón Bolívar.

La mañana de este martes 10 de febrero de 2026 se registró un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Guápulo, lo que generó complicaciones en la movilidad en uno de los principales ejes viales de Quito.

Producto del incidente, inicialmente se cerró el carril izquierdo en sentido sur–norte; sin embargo, minutos después las autoridades informaron que también el carril central quedó inhabilitado, reduciendo considerablemente la circulación en la zona.

A través de una imagen difundida en la cuenta oficial de X de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se evidenció que un camión terminó volcado sobre la calzada, con visibles daños en su estructura, entre ellos el parabrisas completamente destrozado.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar para atender la emergencia y brindó atención prehospitalaria a una persona que resultó afectada como consecuencia del siniestro.

Ante el cierre parcial de la vía, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la avenida de los Conquistadores y la avenida Interoceánica, mientras se ejecutaban las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado.

🚨 #Actualización |



🔴 Al momento se encuentran cerrados los carriles central e izquierdo.



Rutas alternas:



🟢 Av. De los Conquistadores

🟢 Av. Interoceánica https://t.co/B7y2QgS12f pic.twitter.com/UxQTIXy8RI — AMTQuito (@AMT_Quito) February 10, 2026

Otro incidente en La Vicentina

Esta mañana también se reportó otro siniestro de tránsito en la intersección de la avenida Velasco Ibarra y Ladrón de Guevara, en el sector de La Vicentina.

En este punto, un bus quedó varado sobre la vía, lo que obligó al cierre del carril derecho y ocasionó congestión vehicular.

La AMT exhortó a los conductores a circular con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en sus desplazamientos.

