Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Detenidos Quito
Como parte del operativos se recuperó vehículos reportados como robados.Foto: cortesía / Policía

Operativo deja 13 detenidos y vehículos recuperados en el sur de Quito

Los aprehendidos tienen antecedentes por delitos como robo, tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas

Trece personas detenidas, vehículos recuperados y armas decomisadas fue el saldo que dejó el operativo Apolo V, ejecutado entre el 4 y 6 de febrero de 2026 en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, una zona golpeada por el accionar de bandas delictivas.

Te invitamos a leer: Sanción al Municipio de Quito: multa por reactivar licencia vence el 13 de febrero

Según la Policía, los operativos se ejecutaron con base en un seguimiento al comportamiento delictivo, información reservada y, sobre todo, alertas de ciudadanos que llegaron a través del ECU 911. 

Estación de transferencia Cumbayá

¿Estación o parque? Millonario aporte urbanístico en Cumbayá está listo

Leer más

Con esos datos, los uniformados se enfocaron en sectores priorizados y salieron a las calles con patrullajes, controles de personas, vehículos y motocicletas, verificación de documentos y varios allanamientos.

El balance dejó 13 personas aprehendidas, varias de ellas con antecedentes por delitos como robo, tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. 

Además, se logró recuperar cuatro vehículos, entre ellos una camioneta reportada como robada, un camión de color plomo y una motocicleta.

Armas y municiones decomisadas

Durante los operativos también se decomisaron armas y municiones: un revólver de fabricación artesanal, cuatro cartuchos sin percutir y uno ya percutido. 

A esto se suman sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y un teléfono celular, que ahora forman parte de las investigaciones.

RELACIONADAS

En otro operativo ejecutado el 8 de febrero de 2026, en el sector de la Tola, centro de Quito, la Policía capturó a un hombre vinculado al grupo delictivo Los Lobos. En su poder se encontraron sustancias sujetas a fiscalización.

Según la institución, la presencia de uniformados se mantendrá con acciones preventivas y controles, especialmente en zonas consideradas críticas de la capital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Crédito Emprende Violeta: requisitos para recibir el préstamo de 500 dólares

  2. Tres detenidos por robo y agresión a taxista tras operativo en el centro de Quito

  3. Roma vs Cagliari HOY: Hora y canales EN VIVO y del partido de la Serie A de Italia

  4. Operativo deja 13 detenidos y vehículos recuperados en el sur de Quito

  5. Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición en Venezuela, fue nuevamente detenido

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador responde a Colombia tras reunión de cancillerías por medidas arancelarias

  2. Liam Conejo y el niño del show de Bad Bunny en el Super Bowl: ¿qué es cierto?

  3. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  4. Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN

  5. Celec y técnicos de EE.UU. revisan obras de protección para Coca Codo Sinclair

Te recomendamos