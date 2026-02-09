Operativo deja 13 detenidos y vehículos recuperados en el sur de Quito

Los aprehendidos tienen antecedentes por delitos como robo, tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas

Como parte del operativos se recuperó vehículos reportados como robados.

Trece personas detenidas, vehículos recuperados y armas decomisadas fue el saldo que dejó el operativo Apolo V, ejecutado entre el 4 y 6 de febrero de 2026 en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, una zona golpeada por el accionar de bandas delictivas.

Te invitamos a leer: Sanción al Municipio de Quito: multa por reactivar licencia vence el 13 de febrero

Según la Policía, los operativos se ejecutaron con base en un seguimiento al comportamiento delictivo, información reservada y, sobre todo, alertas de ciudadanos que llegaron a través del ECU 911.

¿Estación o parque? Millonario aporte urbanístico en Cumbayá está listo Leer más

Con esos datos, los uniformados se enfocaron en sectores priorizados y salieron a las calles con patrullajes, controles de personas, vehículos y motocicletas, verificación de documentos y varios allanamientos.

El balance dejó 13 personas aprehendidas, varias de ellas con antecedentes por delitos como robo, tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.

Además, se logró recuperar cuatro vehículos, entre ellos una camioneta reportada como robada, un camión de color plomo y una motocicleta.

Armas y municiones decomisadas

Durante los operativos también se decomisaron armas y municiones: un revólver de fabricación artesanal, cuatro cartuchos sin percutir y uno ya percutido.

A esto se suman sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y un teléfono celular, que ahora forman parte de las investigaciones.

RELACIONADAS Robo en Tumbaco termina con disparos contra policías y un joven capturado

En otro operativo ejecutado el 8 de febrero de 2026, en el sector de la Tola, centro de Quito, la Policía capturó a un hombre vinculado al grupo delictivo Los Lobos. En su poder se encontraron sustancias sujetas a fiscalización.

Según la institución, la presencia de uniformados se mantendrá con acciones preventivas y controles, especialmente en zonas consideradas críticas de la capital.

CONTRA EL MICROTRÁFICO



Durante el operativo ATLAS XVII, a través de trabajos investigativos, se aprehendió a un sujeto perteneciente al GDO “Los Lobos”, por el delito de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, en el sector de La Tola, #UIO.#EstrategiaOperacional3D pic.twitter.com/gNvf14fIwp — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) February 9, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!