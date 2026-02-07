Robo en Tumbaco termina con disparos contra policías y un joven capturado

Los ocupantes de un vehículo sospechoso dispararon al notar la presencia de los policías

Durante el registro se encontraron accesorios de vehículos sustraídos, así como herramientas.

Un joven de 23 años fue aprehendido la madrugada de este 7 de febrero de 2026 por estar implicado en el delito de robo cuando intentaba sustraer accesorios de vehículos en una mecánica del sector La Esperanza, en Tumbaco.

Te invitamos a leer: Fatal choque en la vía Quito-Papallacta deja un fallecido y cuatro heridos

Según informaron la Policía, el operativo comenzó aproximadamente a las 03:30, cuando el personal Móvil de El Quinche fue alertado por la comunidad sobre un robo en proceso. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes realizaron disparos al notar la presencia de los uniformados.

Cabildo Cívico critica la respuesta “impávida” del Municipio de Quito por río Monjas Leer más

En respuesta, los agentes hicieron uso legítimo de la fuerza, utilizando sus armas de dotación para repeler el ataque y neutralizar la amenaza. Tras una persecución, lograron capturar al joven implicado.

Los indiciós que se encontraron

Durante el registro se encontraron accesorios de vehículos sustraídos, incluyendo una memoria de auto, así como herramientas de mecánica, destornilladores, llave tipo racha con dados y un alicate, y un arma blanca, presuntamente utilizadas para desmantelar automotores.

El detenido fue trasladado a un centro de salud para el certificado médico de rigor y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente, dando inicio a la instrucción fiscal por delito flagrante.

En este caso, la Policía destacó la importancia de la colaboración comunitaria, ya que la alerta ciudadana permitió la oportuna respuesta policial, evitando que el robo y el ataque a los servidores del orden tuvieran consecuencias mayores.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!