Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Robo Tumbaco
Durante el registro se encontraron accesorios de vehículos sustraídos, así como herramientas.Foto: cortesía / Policía

Robo en Tumbaco termina con disparos contra policías y un joven capturado

Los ocupantes de un vehículo sospechoso dispararon al notar la presencia de los policías

Un joven de 23 años fue aprehendido la madrugada de este 7 de febrero de 2026 por estar implicado en el delito de robo cuando intentaba sustraer accesorios de vehículos en una mecánica del sector La Esperanza, en Tumbaco.

Te invitamos a leer: Fatal choque en la vía Quito-Papallacta deja un fallecido y cuatro heridos

Según informaron la Policía, el operativo comenzó aproximadamente a las 03:30, cuando el personal Móvil de El Quinche fue alertado por la comunidad sobre un robo en proceso. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes realizaron disparos al notar la presencia de los uniformados.

erosión y peligro en el río Monjas

Cabildo Cívico critica la respuesta “impávida” del Municipio de Quito por río Monjas

Leer más

En respuesta, los agentes hicieron uso legítimo de la fuerza, utilizando sus armas de dotación para repeler el ataque y neutralizar la amenaza. Tras una persecución, lograron capturar al joven implicado.

Los indiciós que se encontraron

Durante el registro se encontraron accesorios de vehículos sustraídos, incluyendo una memoria de auto, así como herramientas de mecánica, destornilladores, llave tipo racha con dados y un alicate, y un arma blanca, presuntamente utilizadas para desmantelar automotores.

El detenido fue trasladado a un centro de salud para el certificado médico de rigor y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente, dando inicio a la instrucción fiscal por delito flagrante.

RELACIONADAS

En este caso, la Policía destacó la importancia de la colaboración comunitaria, ya que la alerta ciudadana permitió la oportuna respuesta policial, evitando que el robo y el ataque a los servidores del orden tuvieran consecuencias mayores.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

  2. Robo en Tumbaco termina con disparos contra policías y un joven capturado

  3. Guillén gana el primer punto para Ecuador

  4. Partido de Messi en Guayaquil provoca cierre del túnel San Eduardo: ruta alternativa

  5. Asesinato en Guayaquil: Víctima fue atacada cuando trabajaba en el sector El Cóndor

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona SC vs Inter: todo lo que debes saber antes del duelo en Guayaquil

  2. Cronograma del Partido de la Historia: Horarios y actividades en el Monumental

  3. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  4. AMT centraliza trámites vehiculares en nuevo centro en Quito

  5. Messi en Guayaquil: horarios y cierres viales previo al duelo ante Barcelona SC

Te recomendamos