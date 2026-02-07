Fatal choque en la vía Quito-Papallacta deja un fallecido y cuatro heridos

La mañana de este 7 de febrero de 2026 se registró una emergencia por un siniestro de tránsito en la vía Quito–Papallacta, a la altura del sector Palugillo, que dejó como saldo una persona fallecida y cuatro personas heridas.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) a través de su cuenta en la red social X, el siniestro involucró a dos vehículos livianos que colisionaron por causas que aún se investigan.

Personal paramédico brindó atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas, mientras que se confirmó el fallecimiento de una persona en el lugar del siniestro.

Debido a la magnitud de la emergencia, la vía fue cerrada temporalmente para permitir la atención de la emergencia.

Los equipos de respuesta realizaron labores de aseguramiento del área, desconexión de las baterías de los vehículos, retiro de restos de carrocería y aplicación de material absorbente ante el derrame de fluidos, con el fin de prevenir nuevos riesgos para los usuarios de la carretera.

Se investigan las causas del choque

Al sitio también acudieron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quienes iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas del incidente.

La circulación vehicular en la vía Quito–Papallacta fue habilitada pasadas las 11:00, una vez concluidas las labores de emergencia y limpieza.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la vía Quito - Papallacta a la altura de Palugillo.



💥 Dos vehículos pequeños colisionaron.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a cuatro personas que resultaron afectadas.



🖤… pic.twitter.com/TKb5vJ3z8B — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 7, 2026

Otro siniestro de tránsito se registró en el sector de Turubamba (sur), sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura de la entrada a Eternit.

A causa del incidente, se cerró el carril derecho y del carril central en sentido norte–sur, lo que generó restricciones temporales a la circulación vehicular en la zona. A esta hora la vía ya está habilitada.

