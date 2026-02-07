Avenida del sur de Quito se ampliará a cuatro carriles; trabajos durarán 240 días

La avenida Lira Ñan, en el sur de Quito, fue rehabiltada a inicios de 2026.

El sur de Quito completará una de sus arterias viales más importantes con la rehabilitación integral de la avenida Quitumbe Ñan, una obra que permitirá ampliar la vía a cuatro carriles y mejorar la movilidad de más de 47.000 personas.

El Municipio detalló que el proyecto consolida un corredor vial de casi seis kilómetros, con la construcción y adecuación de tramos en los sectores El Ejército Nacional y Pueblo Solo Pueblo. Los trabajos iniciarán el lunes 9 de febrero de 2026 y se extenderán por un plazo de 240 días.

La intervención contempla 1,2 kilómetros pendientes, entre la avenida Guayanay Ñan (Quitumbe) y la calle S47D (Guamaní).

Este nuevo tramo contará con dos carriles por sentido, aceras amplias, parterre central, ciclovía, iluminación LED, soterramiento de redes, cruces peatonales seguros, bahías y paradas modernas de bus, además de jardines y áreas verdes que darán paso a un bulevar urbano.

La obra se ejecutará en dos tramos generales, con jornadas permanentes, que incluyen los fines de semana y feriados, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de agilizar los tiempos de construcción.

Cierres viales por la intervención

Para reducir el impacto en la circulación vehicular, los cierres viales serán por calzadas y tendrán una duración aproximada de 60 días cada uno, sumando cuatro cierres en total.

Primero se intervendrá la calzada sur–norte y luego la norte–sur en cada tramo. Los trabajos comenzarán en el tramo 1, comprendido entre la calle S46 y la avenida Guayanay Ñan.

Durante esta fase, se habilitarán rutas alternas por la avenida General José Gallardo, S46, OE2D, Teresa Tipanta y Quilla Ñan, que conectan con vías principales como la avenida Maldonado y Guayanay Ñan. Para el tramo 2, la circulación se desviará por las calles OE3B, S47C y OE3E.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinará los desvíos y la señalización correspondiente, con el fin de garantizar una movilidad fluida durante todo el proceso constructivo.

