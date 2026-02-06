¿Las aerolíneas pueden pedirle cambiar su maleta? Una explicación

Usuaria del Aeropuerto de Quito reportó en TikTok casos de viajeros que compraron las maletas porque la aerolínea las rechazó

El video de una usuaria del aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, se hizo viral porque reportó en Tiktok el caso de al menos cuatro pasajeros que debieron comprar hasta tres maletas de lona, a 30 dólares cada una, para que las chequeen y autoricen los trabajadores de una aerolínea europea.

Le invitamos a leer: Tasa de basura en Quito eleva planillas de agua: usuarios denuncian cobros excesivos

Según las personas, el cambio obedecía a la forma de las maletas, debido a que las tiras o correas estaban sueltas y podían engancharse en algún sitio.

Otros viajeros, en cambio, escribieron comentarios en el video en donde referían que también suelen haber problemas con estas y otras aerolíneas por aparentes inconvenientes con ruedas y otras partes de la estructura de las maletas.

En el video se observa a la gente que, en plena fila, introduce sus cosas para entregar su equipaje en el counter de la aerolínea que viaja hacia Europa. La usuaria del video se quejaba: "No hay derecho de nosotros traigamos una maleta así y tengamos que pagar más de lo que llevamos. Por ejemplo si aquí yo llevo menos de 30 dólares, me está costando más la maleta que lo que llevo ahí adentro y no está ahí", dijo.

Caen en Quito dos mujeres acusadas de estafar con billetes falsos: así operaban Leer más

RELACIONADAS Metro de Quito adjudica a Alstom el mantenimiento del sistema de señalización

Una de las pasajeras consultadas en el video mencionó que le indicaron se trataba de una nueva política de la aerolínea y no le parecía bien. En su caso pagó 90 dólares no previstos y contó que a su hija le habían robado el equipaje. "Yo pienso que es de gana", manifestó, indignada.

EXPRESO consultó a la Corporación Quiport sobre este tema. La concesionaria privada que opera el aeropuerto Mariscal Sucre explicó este 6 de febrero de 2026 que la decisión sobre qué maletas se permite embarcar en cada avión es exclusiva de cada compañía de transporte aéreo y por ello la empresa no puede intervenir en esas políticas.

Así puede evitar sorpresas en el equipaje antes de los vuelos

Por esta razón, Quiport recomienda a los viajeros revisar la página web del operador en el que volarán antes de empacar. Así podrán revisar qué equipaje pueden llevar y las dimensiones y características de las maletas según el pasaje que hayan adquirido.

De esta forma, se evitarán problemas posteriores como los del video que ha circulado en redes.

Quito activará el pago unificado del transporte público el 1 de abril tras retrasos Leer más

🚨 Denuncia ciudadana 🚨

En el Aeropuerto de #Quito, la aerolínea @Iberia está obligando a pasajeros a comprar bolsos, argumentando que los que llevan no son adecuados, aun cuando van como equipaje de bodega, generando cobros adicionales. pic.twitter.com/Lnn8u1SQDd — Central News EC (@CentralNewsEC) February 4, 2026

¿Qué hacer para evitar inconvenientes a la hora de viajar?

Cada aerolínea publica en su página web la política que mantiene sobre equipajes. Por eso, es recomendable que cuando el viajero compre su pasaje revise las condiciones y así evitará inconvenientes posteriores.

Chocolate ecuatoriano para San Valentín: tres chocolaterías imperdibles en Quito Leer más

Por lo general, hay un apartado sobre equipaje de mano, artículo personal y equipaje en bodega, que es el facturado. Este último, usualmente incluye un peso de 23 kilos y se amplía con un pago adicional por sobrepeso hasta 32. Las dimensiones que suelen constar en la información de las compañías aéreas incluye asas y ruedas.

Mapa del ingreso al aeropuerto de Quito, en Tababela

Los precios pueden ser variados, dependiendo del destino, las escalas, las medidas máximas y los sobrepesos.

En el caso de las maletas del video, que son de forma irregular, se menciona que tienen una aceptación limitada, con condiciones y pesos específicos. Se trata de "bolsas flexibles, equipajes con formas redondeadas, así como paquetes o bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de uso doméstico o rudimentario, o embalajes no convencionales".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!