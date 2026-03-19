¿Cuánto dinero puedo pedir en el préstamo quirografario del IESS 2026?

El Biess calcula el crédito según aportes, estabilidad laboral y nivel de endeudamiento. Así puedes calcularlo

El plazo para pagar el préstamo puede extenderse hasta 60 meses, según el perfil del afiliado.

El monto de un préstamo quirografario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es fijo ni igual para todos. Aunque en 2026 existe un techo máximo definido, la cifra real que puedes recibir depende de tu situación laboral, tus aportes y tu capacidad de pago.

Créditos del BIESS 2026: Requisitos y tasas de interés para préstamos quirografarios Leer más

Para este año, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) fijó el monto máximo en $ 38.560, equivalente a 80 salarios básicos unificados. Sin embargo, ese valor es solo un límite: no todos los afiliados califican para recibirlo completo.

(Lo invitamos a leer: ¿Puedo acceder a un crédito quirografario si tengo otro vigente?)

Cómo calcular cuánto te puede prestar el IESS

El cálculo del préstamo quirografario se basa en tres variables. No hay simulador único, pero sí una lógica clara, según explica el IESS en sus cuentas oficiales:

1. Fondos acumulados (tu “respaldo”)

El monto parte de lo que tienes en fondos de reserva y/o cesantía. Ese dinero funciona como garantía, por lo que mientras más acumulado tengas, mayor será el crédito posible.

2. Capacidad de pago

El Biess evalúa tus ingresos mensuales y determina cuánto puedes pagar sin sobreendeudarte. Esto reduce o ajusta el monto final, incluso si tienes fondos suficientes.

3. Tiempo de aportación

Debes cumplir con un mínimo de aportaciones (generalmente desde 12 en adelante, con condiciones específicas), lo que también influye en el acceso y monto aprobado.

En resumen: Monto aprobado = fondos acumulados + capacidad de pago (ajustada) + condiciones de afiliación

Lo que debes tener claro antes de solicitarlo

Aunque el techo es de $ 38.560, el propio Biess advierte que el valor aprobado “no siempre corresponde al máximo permitido”. Es decir, puedes recibir menos dependiendo de tu perfil financiero.

Además, el crédito mantiene condiciones atractivas en 2026:

Plazo de hasta 60 meses

Proceso 100 % en línea

Desembolso en pocos días tras la aprobación

(Le puede interesar leer: Los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % entre enero y febrero)

Informe sobre compras médicas irregulares sigue en revisión en Vicepresidencia Leer más

¿Puedes pedir otro préstamo si ya tienes uno?

Sí, pero con condiciones. Si ya tienes un quirografario vigente, solo podrás acceder a otro si cumples requisitos como la novación del crédito o si tu capacidad de pago lo permite. Caso contrario, el sistema bloquea una nueva solicitud hasta cancelar o reestructurar el anterior.

¿Cómo saber si el préstamo quirografario solicitado ha sido acreditado en la cuenta bancaria?

Según detalla la página oficial del Biess, el asegurado puede ingresar al sistema de Préstamos Quirografarios y verificar el estado de la solicitud en la opción "Seguimiento a la Solicitud de Crédito". El estado del préstamo debe encontrarse en estado vigente.

El desembolso de los recursos se efectuará a través del sistema de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador, una vez que el Préstamo Quirografario se encuentre aprobado. El monto del crédito será transferido a la cuenta bancaria previamente registrada por el asegurado en el IESS.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!